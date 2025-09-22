Margarita Gralia revela sus esfuerzos por ser mamá: “Dejé de insistir con tratamientos hormonales”

“Fue algo muy fuerte para la pareja que nos unió, porque pudo ser devastador”.

Margarita Gralia se sinceró y por primera vez habló de los motivos por los que no tuvo hijos. La actriz argentina admitió que ser madre siempre le hizo ilusión y buscó de muchas formas conseguirlo.

Como nunca, Gralia recordó la época en la que hizo todo para cumplir su sueño al lado de su esposo, Ariel Bianco, con quien se casó hace más de 51 años.

La protagonista de ‘Amor en Custodia’ mantuvo una conversación con la periodista Pati Chapoy y al tocar el tema de su matrimonio, la conductora le preguntó si no les hizo falta tener un hijo. “No sé si falta, sí lo deseé, sí lo hubiera querido tener, pero no se dio y en el momento en el que dejé de insistir con tratamientos hormonales, fue un alivio”, reconoció.

La argentina recordó lo complicado que fue aceptar que no estaban funcionando sus esfuerzos. “Era estar tocando una puerta que no se abría, que estaba desgastando la relación, a mí como mujer, realmente fue algo muy fuerte para la pareja que nos unió, porque pudo ser devastador, porque para el hombre es muy difícil acompañar a la mujer en estos procesos hormonales, muy pesado y en ese momento no sabes qué cambio importante hubo en mi carrera, fue un renacer”, expresó.

Tras las cinco décadas que comparten Margarita y Ariel, la actriz afirma que su lado protector lo desarrolla con los más pequeños de su familia, a quienes ha ayudado a criar.

“Tengo sobrinos y sobrinas maravillosos que amo profundamente, que saben que tiene a una segunda mamá, mis hermana así lo consideran también y ahora sus hijos son mis sobrinos nietos que amo con locura y pasión”, aseguró.

El evento cerebral que le cambió la vida…

En la misma charla, Gralia abordó el evento de salud que complicó su estabilidad y que ocurrió hace más de una década.

“En enero fueron 10 años, afortunadamente la libré, yo creo que si no es tu hora. Con excelentes médicos mexicanos que me salvaron la vida, yo tuve un evento que se llama contracción reversible de las arterias cerebrales que se crearon y me llevó a estar en coma inducido varios días. Yo te juro no tengo demasiada información, pero sé que me hicieron muchas cosas, porque no logran dar con el origen de la enfermedad”, externó.

Margarita asegura que este episodio es el más retador de su vida. “Yo le avisé al médico y me hicieron una resonancia donde no apareció nada, fue como un lapso de tiempo que empecé a no coordinar y a hablar mal, llamaron al neurólogo y me llevaron a urgencias, tomaron la decisión cuando empecé a hablar incoherencias”.

Y por último, recordó que durante su estancia en el hospital se sintió cobijada por sus padres: “Siempre sentí la presencia de mi mamá a los pies de la cama, también de mi papá, él como trabajando ayudándome a algo”, dijo la actriz.

