“A mí me tocó DURO": el actor de ‘Pasión de Gavilanes’ que trabaja de conductor y repartidor en Estados Unidos

El reconocido actor colombiano Andrés Felipe Martínez, recordado por interpretar al temido Malcom Ríos en la telenovela Pasión de Gavilanes , sorprendió al confesar que hoy labora como conductor y repartidor en Estados Unidos, tras una inesperada crisis personal y profesional, según People en Español.

A sus 63 años, Martínez relató que la decisión de emigrar fue impulsada por un divorcio y dificultades económicas, lo cual lo llevó a dejar la actuación y empezar desde cero en un país desconocido, en busca de mejorar la situación para sus tres hijos: Pablo, Isabella y Gabriel.

De estrella de telenovelas a jornadas extenuantes y soledad: la vida de Andrés Felipe Martínez

En una entrevista en el programa Lo sé todo Colombia, el actor describió su llegada a Estados Unidos. “A mí me tocó duro, me tocaba levantar cajas de hasta 100 libras que enviaban a Colombia y Venezuela con comida”, confesó con honestidad, reflejando el duro contraste con su vida anterior.

Martínez también fue claro al hablar sobre la soledad en el extranjero:

“Aquí se vive para trabajar, trabajas, duermes, trabajas… y sin familia, es muy duro. Hay mucha soledad”, expresó con nostalgia durante la charla televisiva.

Pese a la carga física, sostuvo que está agradecido: “Recibir un cheque cada quince días, eso no tiene precio… eso vale más que cualquier otra cosa”, subrayó, destacando el propósito de mantener a sus hijos.

Un trabajo estable pero alejado de las cámaras

Tras varios trabajos pesados, Martínez logró estabilizarse en el ámbito de la logística . Hoy trabaja como conductor para una empresa de alquiler de vehículos, recoge pasajeros en aeropuertos y realiza entregas de comida a domicilio.

A pesar del cambio, su legado en Colombia aún lo acompaña: “Me reconocen, se toman fotos y algunos me dicen ‘pobrecito’… pero yo no siento que me duela el ego”, explicó, con una actitud humilde y positiva.

Además, mantiene viva su pasión por la actuación: “Formo parte de obras de teatro en Atlanta y colaboro en mi iglesia, es mi plan B”, reveló, mostrando que su vocación sigue intacta.

Andrés Felipe Martínez realizó un drástico cambio de vida: de villano de telenovelas a trabajador inmigrante en Estados Unidos. A sus 63 años, prioriza la estabilidad económica, el bienestar de sus hijos y mantiene la esperanza de regresar a las tablas y la pantalla.

