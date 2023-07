Wendy está nominada por primera vez en LCDLFM junto a Jorge, Bárbara y Poncho

No pensar bien el poder de sus puntos, ocasionó que La Barby Juárez pusiera por primera vez a Wendy Guevara en la lista de nominados, al darle dos puntos.

Con dos puntos, también Poncho De Nigris se coló a la tabla de nominados, junto a Jorge Losa y Bárbara Torres.

El Team infierno votó masivamente contra Jorge y Bárbara. Al español apodado como ‘Albacete’, le tocaron 15 puntos en contra, mientras que a la actriz argentina le dieron 6 puntos en total.

La casa se volvió loca por el resultado, porque Team Cielo y Bárbara Torres pudieron haber enviado a más integrantes de Team Infierno a la nominación. Sin embargo, Bárbara gastó 2 puntos en Jorge, aunque no marcaran ninguna diferencia. Esta situación puso al Cielo y al Infierno en común acuerdo, pues hasta Jorge sabía del poder de los votos de Bárbara.

En esta noche, las nominaciones fueron cara a cara, frente a todos los habitantes.

Poncho nominó:

2 puntos a Jorge “porque no ha salido nominado y ha estado varias semanas y es momento de que se encare con ellos”. Jorge le respondió: “Todo es valido, hace rato que no exponía a una nominación y debía suceder en cualquier momento”.

1 punto para Barbara “porque el Team Infierno está muy unido y no puede nominar a nadie más”. Barbara: “Ya sabía y así es el juego”.

Jorge - 2 puntos



Jorge - 2 puntos

Bárbara - 1 punto



Revive gratis las galas de #LaCasaDeLosFamososMx a través de @VIX 🧡

👉 https://t.co/NGXEphRkoe pic.twitter.com/vgzntgMx7J — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 13, 2023

Jorge nominó:

2 puntos para Poncho, “el otro día tergiverso una información y no me gustó". Poncho le respondió: “No sé de qué habla, me gustaría a Barby que no lo salve para enfrentarnos y a ver qué dice el publico”. Jorge refutó: “Yo le dije que ella poseía hacer lo que quisiera”.

1 punto para Sergio, “porque a veces se enfoca en distorsionar al oponente. No lo comparto”.

Poncho - 2 puntos



Poncho - 2 puntos

Sergio - 1 punto



Revive gratis las galas de #LaCasaDeLosFamososMx a través de @VIX 🧡

👉 https://t.co/NGXEphRkoe pic.twitter.com/URpZSFv5Rb — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 13, 2023

Apio nominó:

2 puntos a Jorge, “somos amigos y sé que Barby lo va a salvar. Lo quiero mucho.

1 punto para Barbara: “creo que nuestra relación puede llegar a un lugar de paz y amor”.

Jorge - 2 puntos



Jorge - 2 puntos

Bárbara - 1 punto



Revive gratis las galas de #LaCasaDeLosFamososMx a través de @VIX🧡

👉 https://t.co/NGXEphRkoe pic.twitter.com/ukTy9waa41 — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 13, 2023

Barby nominó:

2 puntos para a Wendy “porque nadie la nomina. Son de chocolate estos puntos”.

Wendy reacción: “me caen muy bien porque nadie me ha nominado y es un juego no me engancho mucho. Los acepto no hay pedo”.

1 punto para Emilio “porque lo veo muy fuerte y son puntos que no dañan. Se le va a resbalar”.

Sergio nominó dio 2 puntos a Jorge: “Sería bonito que nos nominara sabiendo que estaremos nominados juntos. Tengo que ser congruente a nuestra palabra y por eso serían dos puntos para él”.

1 punto para Barbara “por las mismas razones”. Ella dijo que estaba bien, y que se arriesgaba a eso jugando sola.

Emilio nominó con 3 puntos a Jorge principalmente porque no has salido nominado y justamente la semana pasada, una de las cosas que me dieron satisfacción, es probarme con el público, disfrutar de la nominación porque es parte del juego. Yo juré que Ferka estaría más lejos que tú pero sigues aquí; a mí también me gustaría que la gente decida qué onda, y si la gente te termina salvando, haría el juego interesante, es lo que busca el Team Infierno, que no tengan el mismo contenido tres semanas igual.

Emilio dio 2 puntos a Bárbara “por el hecho de que tengo un equipo y tengo que respetarlo. Me hubiera gustado que los puntos fueran para Barby que es Team Cielo”.

Wendy nominó:

2 puntos a Jorgito “para que no perdamos la costumbre. Eres un buen jugador, si te has quedado aquí es por algo, porque estás muy bendecido o qué onda. Si te enojas, ni modo”.

1 punto para Bárbara, “sabes que te amo, y siento feo cuando le dan sus crisis de shalalá, te admiro, y me duele cuando sufres. Te doy 1 puntito porque te puedes ir a tu casa”.

Bárbara nominó, sorpresivamente:

2 puntos para Jorge, “acabo de darme cuenta que eres muy estratega”.

1 punto para Apio “porque siempre fuiste el primero en la lista”.

Nicola nominó:

2 puntos para Jorge, “quiero enfrentarme a él, esto lo tenemos de hace varios años que no le he podido ganar. Como jugador y competidor ha sido mejor que yo y si nos toca ir a la puerta que da vueltas, me encantaría ir contigo, creo que nos toca”.

1 punto “con el dolor de mi corazón a Bárbara porque soy Team Infierno, no voy a romper la palabra que di”.