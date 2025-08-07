Wendy Guevara toma cartas en el asunto: demandará a quien difunda video íntimo

Wendy Guevara, la carismática ganadora de La Casa de los Famosos México primera temporada, se encuentra en el ojo del huracán tras la difusión no consentida de un video íntimo, ¡en sus propias redes sociales!.

Esta situación ha desatado un fuerte debate sobre la privacidad digital y la aplicación de la Ley Olimpia en el país.

Hace unas semanas, durante un violento asalto en carretera rumbo a León, Guanajuato (2 de julio), robaron el celular de Wendy y de sus amigas Paola Suárez y Vanessa “Labios 4K”.

Minutos después, se viralizó en su cuenta de Instagram un video explícito que ella confirma como auténtico, presuntamente subido por hackers tras el hurto

En su reacción pública, la influencer no negó lo ocurrido y enfrentó el escándalo con su estilo irreverente: “Es algo que hacemos todos, pero a muy pocos nos violan la privacidad”, dijo durante una transmisión en vivo.

Ya tiene una estrategia legal

Al inicio, Wendy evitó profundizar en acciones judiciales para no desgastarse emocionalmente, asegurando que su foco permanecería en el trabajo, Sin embargo, cambió de opinión y ahora ha anunciado que emprenderá acciones legales contra quienes difundan el contenido, respaldándose en la Ley Olimpia y la policía cibernética.

Incluso apuntó a un perfil en Facebook llamado Salvatore Gutierrez Angelo, quien habría compartido capturas del video con la frase “El protagonista del v1d30 de la Wendy”

Wendy Guevara enfrenta una violación a su intimidad sin rodeos y con plena confianza de que la justicia está de su lado. Fue clara en poner cartas en el asunto: si alguien se atreve a compartirlo nuevamente, que se prepare porque comenzará el litigio.