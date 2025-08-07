Suscríbete
Famosos

Wendy Guevara toma cartas en el asunto: demandará a quien difunda video íntimo

La influencer y conductora anuncia acciones legales contra quienes compartan su video privado, amparándose en la Ley Olimpia.

August 07, 2025 • 
Luz Meraz
wendy-guevara.png

Wendy ya puso su caso en manos de la Ley Olimpia y la policía cibernética; su equipo legal está al tanto. En su estilo directo, deja claro que no es víctima, y tomará cartas en el asunto.

Instagram

Wendy Guevara, la carismática ganadora de La Casa de los Famosos México primera temporada, se encuentra en el ojo del huracán tras la difusión no consentida de un video íntimo, ¡en sus propias redes sociales!.

Esta situación ha desatado un fuerte debate sobre la privacidad digital y la aplicación de la Ley Olimpia en el país.

Hace unas semanas, durante un violento asalto en carretera rumbo a León, Guanajuato (2 de julio), robaron el celular de Wendy y de sus amigas Paola Suárez y Vanessa “Labios 4K”.

Minutos después, se viralizó en su cuenta de Instagram un video explícito que ella confirma como auténtico, presuntamente subido por hackers tras el hurto

En su reacción pública, la influencer no negó lo ocurrido y enfrentó el escándalo con su estilo irreverente: “Es algo que hacemos todos, pero a muy pocos nos violan la privacidad”, dijo durante una transmisión en vivo.

Ya tiene una estrategia legal

Al inicio, Wendy evitó profundizar en acciones judiciales para no desgastarse emocionalmente, asegurando que su foco permanecería en el trabajo, Sin embargo, cambió de opinión y ahora ha anunciado que emprenderá acciones legales contra quienes difundan el contenido, respaldándose en la Ley Olimpia y la policía cibernética.

Incluso apuntó a un perfil en Facebook llamado Salvatore Gutierrez Angelo, quien habría compartido capturas del video con la frase “El protagonista del v1d30 de la Wendy”

Wendy Guevara enfrenta una violación a su intimidad sin rodeos y con plena confianza de que la justicia está de su lado. Fue clara en poner cartas en el asunto: si alguien se atreve a compartirlo nuevamente, que se prepare porque comenzará el litigio.

Más chismes de Wendy Guevara
wendy guevara1.jpg
Series y Cine
Wendy Guevara gana en ‘La casa de los famosos México 2023' y se lleva los cuatro millones de pesos
August 13, 2023
 · 
Judith Martínez
Wendy Guevara gana LCDLFM
Famosos
Wendy Guevara: ¿En qué gastará los 4 millones de pesos que se ganó en La Casa de los Famosos México?
August 14, 2023
 · 
Otto Rojas
Al interior de Wendy.jpg
Famosos
Al interior de la casa en la que Wendy Guevara se bañaba a cubetazos y “con agua bien perra fría”
July 06, 2023
 · 
Julio Quijano
Papás-de-Wendy-Guevara-quieren-a-Nicola-Porcella-como-yerno.jpg
Series y Cine
Papás de Wendy Guevara quieren a Nicola Porcella como yerno
August 09, 2023
 · 
Alejandro Garita

Wendy Guevara
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
galilea montijo vestido.jpg
Famosos
Galilea Montijo viste un impactante modelo en la nominación de este 6 de agosto en LCDFM
August 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
aldo de nigris dos.jpg
Famosos
Así era Aldo de Nigris antes de entrenar sus músculos con su tío Poncho
August 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente (1).jpg
Famosos
Mhoni Vidente le saca la carta del Loco a La Casa de los Famosos: “alguien del año pasado los embrujó”
August 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
veronica-castro--.jpg
Famosos
Verónica Castro: El adiós de una estrella en 15 confesiones
August 06, 2025
 · 
Nayib Canaán
chilindrina kiko circo.jpg
Famosos
Quico y La Chilindrina reaparecen en vivo en pleno 2025: ¿Habrá reconciliación con Florinda Meza?
Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves coincidieron en Perú, donde presentan sus respectivos espectáculos de circo.
August 06, 2025
 · 
Alejandro Flores
Lord-Elevador.png
Viral
Un hombre apodado como Lord Elevador golpea brutalmente a una mujer, presuntamente su pareja
El video de un hombre golpeando a una mujer dentro de un elevador se ha vuelto viral, causando indignación y críticas en las redes sociales.
August 06, 2025
 · 
Luz Meraz
wanders-radames--.jpg
Famosos
Yered Licona, La Wanders Lover, es fiel... a sus dos amores y así vive su relación abierta
La Wanders sigue con Radamés de Jesús y también está con un empresario de Monterrey.
August 06, 2025
 · 
Nayib Canaán
Song Young‑kyu.png
Famosos
Encuentran muerto en su coche al actor Song Young-kyu, el jefe Choi en Extreme Job de Netflix
Un conocido del actor surcoreano lo encontró muerto cerca de Seúl.
August 06, 2025
 · 
Luz Meraz