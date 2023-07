Thalía ‘entra’ a LCDLFM y pone en aprietos a Team Cielo y Team Infierno

Desde que comenzó La casa de los famosos México, Thalía dio muestra de que seguía todo lo que pasaba en el reality show aunque ella viva en Nueva York, y este jueves 27 de julio se conectó en vivo para hablar con los habitantes a través de una videollamada.

Hay que recordar que desde mediados de junio, Thalía compartió un video viral hecho por algún fan, que convirtió a Wendy en una protagonista de las icónicas telenovelas de la artista. “Está sensacional”, dijo Thalía.

No sé quién haría este Video, pero está sensacional🤭😂😜 Como me he reído con las cosas que están pasando en esa casa! 🤪🤪🤪 pic.twitter.com/Xj7CYrIJAk — Thalia (@thalia) June 15, 2023

Ahora, Thalía fungió como la voz del público, porque leyó preguntas que enviaron a través de redes sociales, pero ella también puso su toque con el carisma que la caracteriza.

La plática con una estrella de la talla de Thalía emocionó a todos, sobre todo a Nicola, quien dijo que se trataba de un sueño hecho realidad.

¿Qué preguntó el público?

Nicola: ¿Saliendo de la casa tendrías una relación amorosa con Wendy si ella aceptara?

“Wendy y yo jugamos mucho que tenemos una relación, jugamos al papá y la mamá Lo vamos a solucionar afuera, es un tema pendiente”.

Sergio: ¿Te sientes líder absoluto del infierno o hay alguien más que compite contigo?

“Lo que nos ha distinguido es que no hay líder, todos toman decisiones, quizá unos tienen más experiencias, otros aportan juventud, pero no hay eso, creo que por eso el Team funciona bien, porque somos respetuosos”, respondió.

Wendy: ¿En algún momento de la competencia te enamoraste de Nicola?

“Nicola sí me parece lindo, y de repente como aquí ya tengo dos meses sin nada de nada, me agarra, y el cuerpo sí tiene una reacción. Pero a veces va y abre las puertas del baño a Jorge y siempre quiere que le muestre su parte, y eso a mí no me gusta. Un hombre así no...”.

Poncho: ¿A quién piensas seguir hablándole y a quién no?

“Con Sergio tengo una relación de muchos años, a los que les voy a seguir hablando van a ser los que están aquí. Los demás, no sé si nos sigamos viendo, Apio puede ser”, dijo De Nigris.

Barby: ¿Qué sientes cuando el Team Infierno dice que eres un comodín?

“Al inicio, la primera vez, me sentí triste porque estaba nueva, pero después me di cuenta que hasta se ponían nerviosos, entonces me di cuenta que quien pensaba que era un comodín, está aquí", dijo Mariana Juárez.

Emilio: ¿Quién del Team Cielo te hubiera gustado que fuera parte del Team Infierno?

Osorio respondió: “Creo que Ferka hubiera sido fuerte en Team Infierno, pero hubiera chocado con Sergio y Poncho”.

Jorge: Corriste a abrazar a Nicola al no ser eliminado. ¿Tú crees que él haría lo mismo por ti?

“Yo sí lo considero un buen amigo, me nació, no sé si lo haría, quizá no lo haría, porque siente la presión de la fanatizada del Team Infierno”, dijo Albacete.

Thalía también les preguntó: ¿Cuál es el momento en el que estuvieron a punto de perder la cordura, con qué y cómo sobrepasaron el momento

Jorge: “En el momento del posicionamiento de Sergio con Ferka, en ese momento estuve en mis límites. Con mucha inteligencia emocional, no sabría decir ni cómo”.

Emilio: “Yo sí perdí la cordura, Apio llevaba una semana entera pidiendo unas pantuflas e hice una travesura, las metí a la alberca y así las entregué a la producción”.

Nicola: “Cuando Wendy salió del baño y me comenzó a gritar. Yo no estaba hablando a sus espaldas, y terminó en la puerta (rota)”.

Sergio: “Una fue cuando Bárbara me quiso sacar de mis casillas, me agredió, me dijo cosas fuertes, simplemente la escuché. Otra fue cuando Poncho y yo tuvimos una diferencia, cosas de testosterona, al final después de un buen apretón de cuello, sacamos eso y terminamos dándonos un beso”.

Poncho: “Esa ocasión cuando quería donar la comida y nosotros teníamos hambre, sí nos calentamos, y me tuve que controlar, pero saliendo lo voy a empinar”.

Barby: “La vez que me tocó ver, gracias a Emilio, a Sergio y a Paul, una vez que salieron y nos jugaron una broma. Yo vi a Emilio tan sacado de onda que porque se habían peleado y de repente, vi a Paul enojado, ya iba para el cuarto y me sentí feo, me estresé".

Wendy: “Principalmente soy la más deseada, todos me quieren echar y no soporto el acoso de Poncho, de Sergio. He querido explotar pero pienso en mi familia y trato de soportar, ya lo tengo más balanceado”.