Secretos, verdades y fuertes confesiones del Team Infierno en LCDLFM

No cabe duda de que La casa de los famosos México ha roto esquemas no sólo en la televisión, sino en las redes sociales que se han volcado en torno a lo que sucede dentro del reality show producido por Rosa María Noguerón, tanto seguidores que apoyan a algunos como detractores de otros, pero nadie ha pasado desapercibido, y es que los personajes vaya que han dado de qué hablar, no sólo por lo sucedido dentro de la casa, sino por las declaraciones que han soltado día con día, aquí una lista de las bombas que más han causado polémica.

Wendy Guevara sufrió abuso sexual en la infancia

La influencer de redes sociales Wendy Guevara abrió su corazón en el reality y relató cómo fue abusado cuando era un niño de aproximadamente 11 años de edad. Durante una visita a la casa de una tía en una época navideña un hombre desconocido de alrededor de 20 años se le acercó debido a su apariencia afeminada y lo llevó a un lugar apartado, según relató Wendy, quien reveló que sintió miedo y no pudo hacer nada para defenderse. El incidente fue interrumpido por otras personas que presenciaron la situación y alertaron a la policía, gracias a lo que detuvieron a su agresor. Guevara confesó que hasta los 14 años se orinaba en la cama debido a los traumas que arrastraba, y que, gracias a la terapia psicológica y su decisión personal, logró superar este capítulo de su pasado.

A Emilio Osorio le hicieron bullying por ser heterosexual

Emilio Osorio se sinceró con sus compañeros Wendy Guevara y Apio Quijano, y relató cómo recibió los comentarios negativos y críticas tras protagonizar Juntos, el corazón nunca se equivoca, donde interpreto a un joven homosexual que tenía una relación amorosa con Cuauhtémoc, personaje interpretado por Joaquín Bondoni. Destacó que, al terminar la telenovela y revelar que tenía novia, sufrió acoso por ser heterosexual.

Apio Quijano se confesó bisexual

El integrante de Kabah Apio Quijano confesó por primera vez que es una persona bisexual, pues se siente atraído por hombres y mujeres, y les expresó a sus compañeros que al entrar a La casa de los famosos México le atrajeron Marie Claire Harp y Jorge Losa.

Poncho de Nigris revivió el golpe más duro de su vida

El influencer Poncho De Nigris compartió con sus compañeros Nicola Porcella, Emilio Osorio y Jorge Losa el duro momento que fue la muerte de su hermano, el futbolista Antonio De Nigris, quien falleció a causa de un paro cardiaco. Poncho rompió en llanto al relatar el proceso de viajar a Grecia para recoger a su hermano y traerlo de vuelta a México: “Llego a la morgue allá en Grecia, fue horrible, en un lugar espantoso y me dicen: ‘Aquí está tu hermano’, lo vi así frío, morado. Lo agarré y lo abracé, me dio una paz y tranquilidad y le dije: ‘Aquí estoy, carnal, vine por ti, no vas a estar solo’”, dijo entre lágrimas.

Ventilaron besos de amigo de Sergio Mayer

Poncho De Nigris declaró en exclusiva para sus compañeros que en una fiesta de póker Sergio Mayer se habría besado con Alexis Ayala “de cuates”. El influencer relató la escena entre sus colegas y confesó que le pareció raro. Mayer no lo negó, simplemente respondió sin tapujos: “El beso fue tierno. A ese wey sí le va a pegar, está a punto de casarse”.

Fey salió balconeada

Durante una emisión de Resulta y resalta con Wendy Guevara dentro de La casa de los famosos México, Apio Quijano, integrante de Kabah, relató que en una ocasión durante una transmisión en vivo le cuestionaron quién fue la persona más difícil con quien había tenido que trabajar, y el cantante relató: “La conozco, la respeto, la admiro, pero la que más especial se me ha hecho ha sido Fey”, luego de esta declaración Apio comentó que los seguidores de Fey se le “fueron a la yugular” tras mencionar a la famosa cantante. El comentario llegó a oídos de Fey, quien dudaba entrar al proyecto de 90’s Pop Tour para no encontrarse con él. Apio ofreció una disculpa de manera pública hacia la cantante, reconociendo su profesionalismo cuando trabajó con ella.

Wendy Guevara compra sus calzones en Tepito Wendy Guevara comentó a sus compañeros de reality que, aunque tiene la posibilidad de acceder a ciertos lujos, no es de comprar cosas de marca, esto luego de que el hijo de Niurka le preguntara si sus zapatos eran de la marca Balenciaga, y la influencer le respondió que eran una réplica. Wendy presumió que previo a ingresar a La casa de los famosos acudió a Tepito, en la Ciudad de México, para comprar calzones: “No siento que una marca me hace a mí, la ropa tú la haces, no te hace”