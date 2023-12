Quién es la cuarta famosa confirmada de La Casa de los Famosos 4

Esta famosa se une a Lupillo Rivera (cantante), Thali García (actriz y modelo) y Gregorio Pernía (actor).

El 23 de enero de 2024 se estrena la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ en Telemundo, donde habrá 23 participantes y más cámaras captando cada detalle, bajo la conducción de Jimena Gállego y Nacho Lozano.

Se ha confirmado la cuarta participante en LCDLF: la empresaria, fisicoculturista y conductora puertorriqueña Maripily Rivera.

“Si me toca enamorarme pues me enamoro. La gente me verá cocinando, limpiando, entrenando, cómo me levanto... La idea es ganar”, declaró la actriz de 46 años para People en español.

