Tristán, hijo de Yahir, reaparece y preocupa por su lamentable aspecto

Hace unos meses, nos enteramos que Yahir estaba distanciado otra vez de su hijo, Tristan Othon Fierros, quien estuvo envuelto en escándalos de sustancias prohibidas y por subir contenido subido de tono a OnlyFans.

“La verdad, no sé ahorita cómo y dónde ande... Lo que pasa es que como que de repente sí estamos en comunicación, pero otra veces no. Él trae sus proyectos y yo los míos; no nos hemos visto mucho”, fueron las palabras del exintegrante de ‘La Academia’ ante medios de comunicación.

Hace unos momentos, Tristán Othon, hijo mayor del cantante Yahir, que confesó a ‘Ventaneando’ que ya “superó su lucha contras las adicciones, para enfocarse en su carrera musical”, reapareció en redes y ha preocupado nuevamente a sus seguidores por el aspecto “delgado y desmejorado” que luce.

“Relajense y fume, relax, te extraño”, escribió Tristán, provocando reacciones de los internautas con comentarios como: “Eres la tristeza de tus padres, qué lástima"; “Se ve más grande que el papá"; “Aquí es el reflejo de cómo te acaban los vicios"; “Te ves muy acabado, cuídate”; “Una tristeza ese muchacho, bendiciones a sus papás"; “Pobre de Yahir, tanto que quería a su niño”.

También puedes ver:

Ana Araujo, ex de Pablo Lyle, se quita la ropa y posa en la cama para su novio Marco Lavin

¡Sufre otro duro golpe! Rodrigo Cachero llora la muerte de su querido ‘hermano’

Así es la relación de los hijos de Lety Calderón con Juan Collado tras salir de la cárcel