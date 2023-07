Poncho y Sergio arden de envidia y se desenmascaran al darse cuenta que es La casa de Wendy

Desde que explotó el éxito de La casa de los famosos México, en redes sociales se consideró que se trataba de ‘La casa de Wendy’, pues la influencer Wendy Guevara cobró protagonismo por su simpatía y personalidad. Sin embargo, los líderes de su equipo Infierno ya notaron que ella se roba todas las cámaras y no pudieron ocultar su envidia.

Sergio Mayer, quien insiste en ser inclusivo en temas de diversidad sexual, incluso se quitó la máscara. Aunque al inicio del reality show mencionaba que le gustaría que ganara Wendy, ahora se quejó porque no le gusta ser parte del “lanzamiento” en televisión de una chica trans.

Están atacados !!! No paran!!! Sergio y Poncho ya están sacando todo !!! Se dicen de la “vieja escuela” y que ellos no entraron para generar contenido… entre muchas cosas más!!! 😱😱😱 Se va a poner interesante esto!! #LaCasaDeLosFamososMx — JOANNA VEGA-BIESTRO (@vegabiestro) July 26, 2023

Sergio está molesto porque lo pusieron a competir con "influencers" y dice que él no conocía a Wendy y tampoco sabe del poder que dicen que tiene. Pero de haber sabido que se trataba de generar contenido, no entraba a #LaCasaDeLosFamososMx 🤯 — Pablo Chagra (@pablo_chagra) July 26, 2023

“Es la primer trans, pero si me dicen ‘oye, es que queremos aprovecharlos a todos para lanzar a la primer trans’, pues no me utilices a mí. Qué bueno que la lancen, pero no es mi estilo, y yo sigo siendo como soy y no voy a ponerme a competir contra algo que no voy a ser ni adentro ni afuera”, dijo el empresario.

Sergio Mayer, además, dijo que a él no le avisaron que los seguidores serían muy importantes y no hubiera participado si le hubieran avisado que competiría con influencers y YouTubers. Sin embargo, durante todas las nominaciones sí sabía del poder de los seguidores, pues en Team Infierno siempre tomaron en cuenta que los votos de los fans de cada uno de los integrantes, se sumarían para salvarlos, ¿ya se le olvidó eso?

Sergio:“yo respeto y apoyo la diversiad pero desde el principio me hubieran dicho que vamos a utilizar a todos par alanzar a la primer trans no me utilices a mi,

pero no es mi estilo ni voy a competir con algo que jamás voy a ser” pic.twitter.com/g7G89l9pXl — Manumanito (@manumanito) July 26, 2023

Gran parte de la envidia de Poncho de Nigris, es que Wendy protagonizó todos los clips que pudieron ver en la sala de cine. Incluso cuestionó el porqué le llevaron a Marlon, en lugar de algún familiar, pues según su opinión, lo hubiera emocionado más que llevaran a una de las hijas de Mayer, a la novia de Emilio o al hijo de Nicola.

¿Ya se le olvidó que a él fue al primero que le llevaron a su hijo y en ese momento el protagonista fue él? Incluso en la misma noche en la que se quejó por el protagonismo de Wendy, la gala dedicó todo un bloque a Poncho y repasar su vida en fotos, y hasta su esposa Marcela estuvo en el foro.

Sin embargo, para el Team Cielo ya era clara la fuerza de Wendy.

La Barby Juárez le dijo a Wendy Guevara: “No se habían dado cuenta de lo fuerte que estás, yo los veo tristes, me dio risa, ¡¿güey, no se habían dado cuenta?! Nosotros que lo vimos de este lado, siempre lo vimos”.

Jorge y La Barby celebraron que Wendy tampoco le ha dado mucha importancia a su fama, “Tú estás siendo tú, no te estás dejando guiar por nada, solo estás siendo tú".