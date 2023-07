Marlon entra a LCDLFM, le dice a Wendy que la ama y le advierte algo a Nicola

Ya le había llevado rosas desde un helicóptero, y ahora, Marlon pudo entrar a La casa de los famosos México como parte de la dinámica llamada ‘Congelados’.

Todos los habitantes debían permanecer inmóviles al sonido de una chicharra, o de lo contrario, resultarían nominados. Así que cuando Marlon entró a la casa para visitar a su amada Wendy, de inmediato le dijo que no se moviera para nada.

Aún así, Marlon la abrazó y le puso en sus manos un arreglo de rosas. Por si fuera poco, le dijo: “Estoy orgulloso de ti, te amo muchísimo, te extraño quisiera ser como tí, confío en ti que lo vas a lograr. Te extraño y te amo mucho”.

“No me decepciones a mí ni a México, aguanta un poquito más, te amo con mi vida y te espero afuera”, dijo Marlon, no sin antes advertirle a Nicola Porcella: “Nicola, papi, contigo todo bien, ¿ok?"; enseguida, le dijo a Wendy: “Amor, te amo, te extraño y te espero afuera”.

No lo puedo creer con este gran reto de congelados en la #LaCasaDeLosFamososMx con #Marlon y #WendyGuevara

¿Quién es Marlon en la vida de Wendy?

Aunque durante todo el reality show Wendy se ha desvivido en demostrar su amor por Marlon, y él también la sorprendió con su visita en helicóptero, realmente no son pareja.

El modelo de 26 años aclaró en plena gala: “Soy el mejor amigo de Wendy desde hace 4 años. Wendy es una de las personas más importantes en mi vida, porque aquí no tengo casi a nadie, y ella es una de las personas más importantes de mi vida”.

“Hay muchas formas de amar, yo la amo como la persona más importante y mi mejor amiga. Ella lo ha dicho, que somos amigos, lo que la gente quiera decir, es totalmente diferente”.

Marlon confesó que: “La relación empezó con que obviamente yo le gustaba, yo trabajaba en un club de strippers y ella iba a verme. Pero si hubiera pasado algo más entre nosotros, no seríamos amigos. Empezamos a pasar tantos momentos altos y bajos, yo soy muy sensible, hemos tenido conversaciones profundas que nos han unido mucho y nos conectamos como personas, la energía no falla, y nuestra energía es muy bonita, hay una conexión muy intensa”.

En redes sociales hubo rumores de que Marlon sería papá y lo criticaron por no visitar tan seguido a Wendy. Pero con su visita a LCDLFM vuelve a posicionarse como uno de los hombres más importantes en la vida de Wendy Guevara.