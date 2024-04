La verdadera ‘Martha’ de Bebé reno explotó contra la serie y amenazó con demandar al creador: ‘Yo soy la víctima’

Una mujer que se identificó como la verdadera “Martha” desmintió en una entrevista las perturbadoras situaciones que se ven en la serie Bebé reno

Desde su estreno el pasado 11 de abril, Bebé reno se ha posicionado como una de las series más populares del 2024; es por ello que, cuando la audiencia se enteró de que las escalofriantes vivencias de “Donny” ocurrieron realmente, se dio a la tarea de investigar a las personas ocultas detrás de los personajes descritos por Richard Gadd, el creador y protagonista de este proyecto de Netflix .

Uno de los temas que más ha inquietado a los internautas es, por supuesto, la verdadera identidad y el paradero de “Martha”, la mujer interpretada por la actriz Jessica Gunning y que le causó escalofríos a más de una persona por sus terribles tácticas de acoso que ya la han llevado a la cárcel en más de una ocasión.

El éxito de Bebé reno ha sido tan arrollador que, a pesar de los ruegos de Richard Gadd , quien le pidió a sus seguidores no especular con la verdadera identidad de los personajes de la serie, no han sido pocos los que, supuestamente, ya dieron con la verdadera “Martha” e incluso hasta la han llegado a acosar y a amenazar, por lo que la mujer decidió alzar la voz ya que, a decir de su versión, las cosas no sucedieron tal y como se ve en la pantalla.

QUÉ DIJO LA VERDADERA “MARTHA” SOBRE BEBÉ RENO?

Richard Gadd ya había explicado en varias entrevistas que, por una serie de motivos tanto legales como artísticos, la identidad y la apariencia de “Martha” tuvieron una serie de modificaciones. La historia real también sufrió algunos cambios precisamente por estos motivos: por ejemplo, en una entrevista Gadd aseguró que la sentencia que “Martha” recibió no fue en realidad la plasmada en Bebé reno.

“Ahora usa a Bebé reno para acosarme. Yo soy la víctima”

Sin embargo, a pesar de todas las precauciones tomadas por Richard Gadd, presuntamente la verdadera identidad de “Martha” ya fue descubierta por varias personas, lo que ha ocasionado que la mujer sea blanco de toda clase de ataques, como ella misma lo denunció en una entrevista para The Daily Mail.

A decir de la mujer, ahora es Gadd quien la acosa a ella: “Ahora usa a Bebé reno para acosarme. Yo soy la víctima. Ha escrito un maldito programa sobre mí”, expresó la supuesta “Martha” verdadera, quien además de amenazar con tomar acciones legales en contra del comediante, reveló que nunca llamó al creador de la serie como uno de sus juguetes de la infancia.

“Nunca he tenido un reno bebé de juguete y tampoco habría mantenido ninguna conversación con Richard Gadd sobre un juguete de la infancia”, expresó “Martha” bastante molesta.

Hasta el momento, Richard Gadd no se ha pronunciado sobre este tema que encendió un auténtico debate acerca de las implicaciones que podría tener Bebé reno si su éxito llega a ser demasiado mediático.