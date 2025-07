¡Impactante! 10 veces que Pedro Pascal murió en pantalla

Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores favoritos dentro de la industria de la televisión y el cine. Desde su primer papel importante en “Game of Thrones” hasta su participación en la adaptación del videojuego “The Last of Us”, el chileno tiene acumuladas al menos 10 muertes de los personajes que ha interpretado.

1. Buffy, la cazavampiros (1999)

Eddie: convertido en vampiro y luego destruido por Buffy.

2. Law & Order: SVU (2011)

Agente Especial Greer: asesinado a tiros mientras está en una celda.

3. Graceland (2013)

Juan Badillo: muere accidentalmente durante una pelea.

4. Nikita (2013)

Liam: muere tras recibir múltiples disparos.

5. Game of Thrones (2014)

Oberyn Martell: En la serie, Pedro Pascal interpretó a Oberyn Martell, también conocido como “La Víbora Roja”. Su personaje fue uno de los más carismáticos de la cuarta temporada: un príncipe de Dorne, seductor, inteligente y letal con la lanza. Sin embargo, sufre una muerte brutal cuando su cabeza es aplastada por “La Montaña” durante un combate.

6. Kingsman: El círculo dorado (2017)

Jack Daniels / Agente Whiskey: muere al ser empujado a una picadora de carne por los protagonistas.

7. The Equalizer 2 (2018)

Dave York: es apuñalado y arrojado desde una torre por el personaje de Denzel Washington.

8. Drive-Away Dolls (2024)

Santos (The Collector): Decapitado por matones; su cabeza es descubierta posteriormente.

Pedro Pascal acumula una larga lista de muertes de sus personajes. INSTAGRAM

9. Gladiator II (2024)

Marcus Acacius: muere tras recibir múltiples flechas disparadas por soldados romanos

10. The Last of Us (2025)

Joel Miller: Pedro Pascal interpreta a uno de los personajes más queridos del videojuego original. En la segunda temporada, Joel es asesinado con un palo de golf por Abby, en una escena que ha sido comparada con su muerte en “Game of Thrones” por su impacto emocional.