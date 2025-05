Pedro Pascal confirma que viene a México en POCOS DÍAS y esta es la razón

El actor Pedro Pascal, estrella de la serie de HBO The Last of Us , ha confirmado su participación en la Comic Con Experience México (CCXP 2025), donde presentará avances de la esperada película Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos. El evento se llevará a cabo del 30 de mayo al 1 de junio en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México.

El intérprete chileno, quien interpreta a Reed Richards (Mr. Fantástico), compartirá escenario con sus coprotagonistas Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) durante un panel especial programado para el sábado 31 de mayo en el Thunder Stage by Cinemex.

La presencia de Pascal y el elenco de Los 4 Fantásticos en la CCXP México 2025 ha generado gran expectación entre los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). El panel ofrecerá detalles exclusivos sobre la película, que se estrenará el 24 de julio de 2025 y marcará el inicio de la Fase 6 del MCU. Dirigida por Matt Shakman, la cinta promete una narrativa fresca y emocionante para los seguidores de estos icónicos superhéroes.

CCXP 2025: ¿Cómo asistir para ver a Pedro Pascal y otras estrellas?

El panel de Los 4 Fantásticos está programado para el sábado 31 de mayo a las 19:15 horas en el Thunder Stage by Cinemex. Los boletos para la CCXP México 2025 están disponibles a través de Ticketmaster, con precios que varían según el tipo de acceso:

Boleto por día: $1,207 pesos mexicanos

Abono general (3 días): $2,427 pesos mexicanos

Los organizadores de la CCXP recomendaron a los asistentes adquirir sus entradas con anticipación, ya que se espera una alta demanda debido a la participación de figuras destacadas como Pascal.

¿Qué sucederá en la CCXP México 2025?

La participación del actor en la CCXP México 2025 representa una oportunidad única para los fans de conocer de cerca al actor y obtener información exclusiva sobre Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos. Además del panel, se espera que el elenco comparta anécdotas del rodaje y posiblemente presente material inédito de la película.

La CCXP México 2025 contará también con la presencia de otras celebridades del entretenimiento, como Scarlett Johansson y Jonathan Bailey, quienes promocionarán Jurassic World: Renace. El evento promete ser una celebración imperdible para los aficionados a la cultura pop.

¿Cuándo se estrena Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos?

La película Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos está programada para estrenarse en cines de Latinoamérica el 24 de julio de 2025, y un día después, el 25 de julio, en Estados Unidos. Este filme marca el inicio de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y representa el regreso de la icónica familia de superhéroes al cine bajo la dirección de Matt Shakman.

Ambientada en una Tierra retrofuturista inspirada en la década de 1960, la historia sigue a Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) y Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) mientras enfrentan una amenaza cósmica: Galactus, el devorador de planetas, y su heraldo, el Silver Surfer.

