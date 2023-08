Exclusiva: Le espera una gran sorpresa al Team Infierno que acabará con sus planes rumbo a la final de LCDLFM

¡Cambian las reglas en ‘La Casa de los Famosos México’!

Poncho De Nigris lo repetía una y otra vez como disco rayado. Su sueño era que cinco integrantes del llamado Team Infierno llegaran a la gran final de La casa de los famosos México, por lo que durante toda la temporada hizo hasta lo imposible por deshacerse del equipo contrario hasta que lo logró.

Sin embargo, ese deseo se desvanece ahora que una gala especial amenaza con sacar, el próximo viernes 11 de agosto, a un integrante del controversial grupo que queda encerrado.

En entrevista con TVyNovelas, la productora del programa, Rosa María Noguerón, nos dijo que con esta estrategia no sólo se busca reducir el número de participantes para la gala final del domingo 13 de agosto, sino que le dará más sazón al exitoso formato en sus últimos días de transmisión.

“A partir de este lunes será borrón y cuenta nueva, convocamos a otra votación y el viernes sale como finalista y no como eliminado un integrante de los cinco que queden, llegando cuatro al domingo”, manifiesta la creativa a esta publicación.

“La gente se desahoga con el hate”

Noguerón se confiesa satisfecha con los resultados obtenidos desde que se estrenó la emisión el pasado 4 de junio, pues la receptividad por parte del público sobrepasó sus expectativas. “Creo que hicimos una temporada de desvelados, la gente dice que llega tarde a trabajar, que se duerme muy tarde, lo que pasa es que están muy enganchados con lo que está pasando en el reality. Todo ha tenido sus pros y sus contras, pienso que el éxito del programa es tan grande que ha tenido un gran impacto en redes sociales, en otros países de Latinoamérica y por eso veo el hate como una manera en la que la gente se desahoga y aunque a veces resulta hiriente, es parte del juego.

En este tipo de formatos siempre habrá quien se queje de un lado o de otro, cuando hacíamos Guerreros y ganaba Cobras, decían que yo no quería a los Leones, entonces ahora pasa igual, si gana el Team Cielo o el Team Infierno, igual van a hablar. Al final, lo que buscamos es hacer un buen show, que la gente se entretenga, haciéndoles ver que nosotros no metemos la mano, por algo están las votaciones en manos del público y las hemos respetado siempre, lo que nos conviene es que la voluntad de los televidentes se vea reflejada en cada eliminación”.

Sobre la cercanía que tiene la productora con algunos integrantes de La casa de los famosos, afirmó a TVyNovelas: “Yo conozco a la gran mayoría de los que están adentro, tenemos una relación de muchos años, con algunos laboral y con otros personal, y que no fueran públicas, porque mis fotos eran privadas, no significa que no existiera una conexión con ellos. Yo tuve que hacer uso de algunas amistades para convencerlas, sobre todo de mujeres, a que entraran a este proyecto porque algunos lo ven como peligroso porque así como reconstruye una carrera, si no lo sabes jugar adentro te puede hundir, porque además hay tanto hate alrededor, que afecta emocionalmente”.