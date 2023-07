Bárbara Torres fue la sexta eliminada de La casa de los famosos México

Marie Claire, Sofía Rivera Torres, Ferka, Raquel Bigorra y Paul Stanley han sido los eliminados de La casa de los famosos México, y en la sexta semana, se les unió Bárbara Torres.

Las nominaciones originales incluían a Jorge Losa, pero a diferencia de Raquel y Paul, él sí permitió que la líder de la semana (Barby Juárez) lo salvara. Así, quedaron Poncho de Nigris, Wendy Guevara y Bárbara Torres en riesgo. La argentina fue eliminada de la competencia...

Por primera vez, todos los habitantes se posicionaron detrás de una sola persona: Bárbara Torres.

Apio le dijo: “Has sido una extraordinaria participante y si sales, podermos encontrarnos allá afuera... Y si sigues, aquí nos seguiremos molestando”. Bárbara le respondió: “Me gusta estar contigo, me divierto mucho. Fue inconscientemente una decisión para probarme, y si sigo, nos vamos a ver”.

Jorge Losa le dijo: “Todos nos equivocamos, hoy estoy aquí porque de los tres es con quien más ha sido difícil la convivencia”. Pero Torres le refutó: “Creo que ha sido difícil porque nunca has sido sincero conmigo, siempre traté de ser sincera y como desgraciadamente siempre necesito decir la verdad... Se cambiaba el discurso y eso hizo que no hubiera clic. No importa, tienes carrera por delante y algún día nos volveremos a encontrar un ratito”.

Nicola: “Estoy aquí porque tengo un team, pero no tengo palabras para decir todo lo buena que has sido conmigo”.

Barby: “Me enseñaste que tuviera preparado un speech y no tengo nada, simplemente has sido parte, y es el momento”. Bárbara le respondió: “Yo sí tengo un discurso para ti. Me enseñaste que había que ser noble. Pero confundiste la nobleza con el miedo, y no a los golpes, sino a los del alma. Y acá tuviste miedo a los golpes del alma y confundiste la lealtad. Tuviste miedo a un golpe del alma”. Mariana Juárez le contestó: “No le tengo miedo a los golpes del alma, y he dado, pero es un juego y estoy haciendo esto”.

Sergio también se unió: “El team infierno es el team infierno. Cumplí mi palabra de protegerte. La última personalidad es la que más me gustó y finalmente llegó el momento. Te deseo todo el éxito, que tengas mucho trabajo; fue un gran honor haber compartido contigo pero es el momento, además siendo congruentes con el team infierno, pues tenemos que estar aquí".

“Mejor hablemos afuera, acá adentro no. Igual y nos vemos en un ratito, uno nunca sabe”, le dijo Bárbara a Sergio.

Emilio dijo a Bárbara: “Has demostrado todas las cualidades y tu talento. Estamos haciendo un juego y lo más importante es la gente. Yo estoy aquí por toda la gente que ha venido a gritar a favor del Team Infierno, por ellos estoy aquí parado”.

Ante este histórico posicionamiento, Bárbara Torres comentó en el confesionario: “Ya me lo imaginaba pero no me equivoqué el plan de Jorge para sacarme a mí. No entiendo por qué nominó a Poncho si lo hizo para sacarme. La Barby no sé porque dice que quiere ser mi amiga, si quiere sacarme. Al resto de los chicos los entiendo por el Team Infierno, y a Sergio no lo entiendo, porque no me protegió siempre. He sido muy valiente de jugar sola con todo lo que tengo. Así como dijo Gloria Trevi, no está lindo ponerse el papel de víctima, pero sí he sido muy valiente y por eso quiero seguir en la casa. Quiero seguir estando, porque hasta Jorgito me dijo, cualquier otra persona se querría ir y yo no me quiero ir. Quiero seguir, no me importa porque son los desafíos de la vida, y lo quiero hacer”.

“Bárbara ha tenido problemas con todos. Ha mostrado varias personalidades y hoy está en buena onda y cool, pero ha tenido problemas con todos. Conmigo, no, yo he tenido problemas con Albacete, pero eso sucedió, ha tenido problemas con todos, ahorita está en el papel de víctima”, reflexionó Poncho.