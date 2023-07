Todo sobre la Gala de eliminación del 23 de julio en LCFM ¿quién es el eliminado?

El panel de expertos y eliminados opina

Luego de que cada uno de los nominados expusiera sus razones para pedirle al público que vote por ellos, tocó el turno de opinar al panel presente en el foro.

Bárbara Torresse dijo aliviada de estar ya afuera de La casa de los famosos México. “Ustedes no saben, allá adentro es todo nervios, quieres levantarte pero La Jefa te dice que te quedes, no sabes qué hacer.... no, no, están todos muy ansisos”.

Sofía Rivera Torres, la segunda eliminada, regresó al panel luego de una semana de vacaciones. “Yo regreso y ahora veo ya otro juego”, dijo sorprendida ante la nominación de tres integrantes del Team Infierno.

Ferka fue la más incisiva al desear que los posicionamientos fueran más “duros”. “Ahora resulta que todo es buena onda... ¡no! ya que se den con todo”.

¡Que este posicionamiento era de chocolate, decían! Pero @_PonchoDeNigris y @maryjuarezcute tuvieron muy claro detrás de quién se iban a colocar 😈



Revive gratis las galas de #LaCasaDeLosFamososMx a través de @VIX 🧡

👉 https://t.co/NGXEphRkoe pic.twitter.com/ADj18AencN — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 24, 2023

La gala comienza con los posicionamientos.

Emilio Osorio se posicionó detrás de Apio, a quien le dijo: “No quiero se te vayas pero debo decirte que yo sé que tú tienes allá afuera un ejército”. Apio le contestó que le agradecía por permitirle conocerlo: “Eres un ser mágico y fuiste mi compañero de cama, así que si me llego a ir, te encargo ese huequito”.

Jorge Losa se posicionó con Sergio Mayer. Ambos intercambiaron halagos y dijeron admirarse mutuamente.

Poncho de Nigris también se posicionó detrás de Apio. Poncho dijo que esta noche (en la que están nominados tres integrantes de su Team Infierno) es la más triste que le ha tocado vivir.

Barby Juárez se posiciona con Sergio Mayer, a quien le soltó una palabrota: “Me pongo aquí porque está usted muy cabrón”.

¿Escuchan eso? Es el sonido de miles de corazones Wencola rotos tras el posicionamiento de @soywendyguevara 🫣



Revive gratis las galas de #LaCasaDeLosFamososMx a través de @VIX 🧡

👉 https://t.co/NGXEphRkoe pic.twitter.com/sRwz03vaTD — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 24, 2023

El último posicionamiento fue el de Wendy Guevara quien se puso al lado de Nicola. Wendy le pidió perdón: “Quiero que me disculpes por todas las veces que peleamos, ya sabes que soy muy intensa, soy tóxica”. Nicola le respondió: “Te quiero mucho de verdad, eres una gran persona y tu historia debe conocerla todo mundo”.