Critican a Marina de Tavira por llegar “fachosa” a los Golden Globes 2026 con su novio Diego Luna

La presencia de Diego Luna en los Golden Globes 2026 por estar nominado como actor generó expectativa, aunque no ganó, pero la compañía de su novia Marina de Tavira también provocó varios comentarios que no la favorecen.

Y es que la actriz que estuvo nominada al Premio Oscar por “Roma” llegó con un estilo que podría describirse como natural y sencillo, pero que no convenció a algunas personas.

Tal es el caso de Maxine Woodside, quien en su programa “Todo para la mujer” lo dijo con todas sus letras: “El talento es otra cosa, estamos discutiendo cómo iba a los Globos de Oro, bastante fachosa”.

"(Marina) Iba sin maquillaje, un peinado bastante feito, un vestido equis, de un solo hombro. Se hubiera puerto unos aretes grandes, un broche, si se maquilla y se peina, se hubiera visto bien”.

“Diego iba muy guapo. Eso de que ‘vamos al super, no, primero vámonos a los Globos de Oro’”, fue parte de los comentarios.

Maxine anotó: “Si te prestan vestido, te prestan joyas; con un broche y unos aretes llamativos, es guapa pero iba muy desarreglada”.

“Por lo menos Diego, muy guapo, pero ella bastante fachosa”, destacó Maxine Woodside.