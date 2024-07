Murió una famosa actriz de ‘Scary Movie’ de forma inesperada: ¿qué le pasó?

El mundo del entretenimiento está de luto con la triste muerte de Erica Ash, actriz de ‘Scary Movie’.

La inesperada noticia fue dada a conocer por medios estadounidenses por la tarde de este lunes 29 de julio con la confirmación de su familia, quienes se despidieron de la actriz y comediante de 46 años, recordada por aparecer en la quinta película de la franquicia de comedia.

¿De qué murió Erica Ash?

Erica Ash murió a causa del cáncer, una enfermedad con la que batalló por muchos años.

“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestra amada hija, hermana y amiga, Erica Chantal Ash (1977 - 2024). Después de una larga y valiente batalla contra el cáncer, hizo la transición en paz rodeada de sus seres queridos”, se lee en el comunicado obtenido por Variety.

¿Quién era Erica Ash, la actriz de ‘Scary Movie’ que murió a los 46 años?

Erica Ash nació en Florida, Estados Unidos, y desde muy joven inició como actriz en películas de comedia y drama, aunque estudió la carrera de Medicina. Sin embargo, el público la recuerda por su aparición en ‘Scary Movie 5’ en el papel de Kendra Brooks.

Su familia la describió como una “mujer increíble y una artista talentosa” que conquistó al público por su carisma inigualable, pero, sobre todo, por su humor que dejaba en cada uno de sus personajes.

Concluyeron con el siguiente mensaje: “Su recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones”.

Erica Ash interpretó a Kendra Brooks en ‘Scary Movie’. (Dimension Films)

En su última voluntad, Ash habría pedido que las personas no le enviaran flores por su muerte, sino que hicieran donaciones a la Fundación contra el Cáncer Susan G. Komen.

¿En qué películas actuó Erica Ash, además de ‘Scary Movie’?

Erica Ash tuvo una lista larga de papeles en producciones cinematográficas. Las más recordadas son sus participaciones con ‘Real Husbands of Hollywood’, ‘Survivor’s Remorse’, The Big Gay Sketch Show’, ‘Shades of Blue’ con Jennifer López, ‘Bet’ y ‘Legacies’.