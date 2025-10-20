Suscríbete
Famosos

Yolanda Andrade vuelve a Televisa y ya hay fecha para verla en pantalla : “Está casi como nueva”

La conductora estuvo 8 meses en un retiro para enfocarse en recuperar su salud luego de que se le diagnóstico esclerosis múltiple

October 19, 2025 • 
Alejandro Flores
yolanda andrade televisa.jpg

La conductora regresará al programa que tiene desde hace dos décadas en Televisa

facebook

“Nadie lo sabe”, dice Martha Figueroa orgullosa de haber sido la primera en anunciar el regreso de Yolanda Andrade a Televisa.

Andrade se alejó de la televisión comienzos de este 2025, cuando la enfermedad que padece se negaba a ceder a pesar de los tratamientos a los que se sometió en México y en Estados Unidos.
Ahora, cuando se cumplen 8 meses de ausencia, Martha Figueroa ya la vio en los foros de Unicable y asegura que “está casi como nueva”.

La recuperación de Yolanda Andrade

En efecto, Andrade consiguió, durante estos meses en que se enfocó en su salud, primero un diagnóstico acertado sobre sus síntomas: padece esclerosis múltiples y por eso su sistema nervioso central se deterioraba rápidamente hasta el punto de que casi perdió la capacidad de hablar con naturalidad.

Más chismes de Yolanda Andrade
Yolanda-Andrade-reaparece-y-le-responde-a-Laura-Zapata-tras-desearle-la-enfermedad-que-tiene.jpg
Famosos
Yolanda Andrade reaparece y le responde a Laura Zapata tras desearle la enfermedad que tiene
September 21, 2023
 · 
Alejandro Garita
YOLANDA ANDRADE.jpg
Famosos
Una amiga de Yolanda Andrade revela su verdadero estado de salud, ¿cómo sigue la conductora?
September 19, 2023
 · 
Judith Martínez
Emotivo reencuentro de Thalía
Telenovelas
Emotivo reencuentro de Thalía, Montserrat Oliver y Yolanda Andrade
September 23, 2018
 · 
Redacción
Foto de Verónica Castro y Yolanda Andrade juntas en Europa confirmaría que sí fueron pareja. Fotos: Getty Images
Noticias
¿La foto de la verdad? Verónica Castro y Yolanda Andrade juntas en Europa
August 12, 2020
 · 
Mariana Bonilla

Sin embargo, desde que conoció su diagnóstico, comenzó un tratamiento nuevo con el que ha mostrado enormes mejorías.
Yolanda se fue a vivir a la playa en su natal Sinaloa y desde allá compartía videos de la manera en que recuperó poco a poco la funciones motrices que había perdido.

¿Cuándo regresará Yolanda Andrade en Montse y Joe?

La más importante de todas la mejorías fue la del habla: en una entrevista de septiembre pasado se notó que su articulación era casi perfecta y hasta el tono de su voz había recuperado.

Todo eso la animó para regresar a la televisión. De acuerdo con Martha Figueroa, Yolanda ya grabó un primer segmento para el programa que se transmitirá la semana que comienza.

“Hay que estar muy al pendientes del programa Montse y Joe porque Yolanda ya regresó y está casi como nueva”.

De acuerdo con Figueroa, Andrade grabará un programa a la semana, por lo que su regreso en pantalla sucedería este martes.

Yolanda Andrade Montse y Joe Televisa
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
contratocorazoneskdrama.jpg
Series y Cine
¿De qué trata el primer K-Drama hecho por Televisa y cuándo se estrena?
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
eduardo capetillocarolinaross.jpg
Famosos
En este concierto surgió el supuesto romance de Eduardo Capetillo Jr y Carolina Ross
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
karely ruiz (2).jpg
Famosos
La mexicana Karely Ruiz perdía la pelea contra Karina García pero sucedió algo sorpresivo y ganó al final
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
sami riversa limpbiskit.jpg
Famosos
Muere a los 48 años Sam Rivers, fundador de Limp Bizkit y el mejor bajista del mundo en el 2000
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
dalilah polancomarcontreras.jpg
Famosos
Dalílah Polanco y Mar Contreras se siguen peleando; Martha Guzmán entra al quite
Otra vez Mar dijo que duda de la caída de Polanco pero Martha le enseña un video
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
marianorivapalacio.jpg
Famosos
La tierna historia del periodista Mariano Riva Palacio y su futuro esposo, al que ama como a nadie
El ex conductor de noticiarios en Azteca se fue de viaje con su novio Alan Biancci a Europa y ahi se comprometieron
October 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
itati-hijos--.jpg
Famosos
Itatí Cantoral se sincera sobre la maternidad y sus desafíos: “Me tocaron muy buenos hijos”
La actriz habla de los desafíos que ha enfrentado con la maternidad y confiesa lo difícil que fue dejar ir a sus gemelos del nido para que cumplieran sus sueños.
October 18, 2025
 · 
Grisel Vaca
carlos-cuevas-aida-pleito-.jpg
Famosos
Carlos Cuevas ante pleito con su hermana Aída: “La mejor defensa es el silencio”
El cantante rompe todo vínculo con su hermana Aída tras años de conflicto y acusaciones públicas, asegura que no habrá reconciliación.
October 18, 2025
 · 
Nayib Canaán