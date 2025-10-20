Yolanda Andrade vuelve a Televisa y ya hay fecha para verla en pantalla : “Está casi como nueva”

“Nadie lo sabe”, dice Martha Figueroa orgullosa de haber sido la primera en anunciar el regreso de Yolanda Andrade a Televisa.

Andrade se alejó de la televisión comienzos de este 2025, cuando la enfermedad que padece se negaba a ceder a pesar de los tratamientos a los que se sometió en México y en Estados Unidos.

Ahora, cuando se cumplen 8 meses de ausencia, Martha Figueroa ya la vio en los foros de Unicable y asegura que “está casi como nueva”.

La recuperación de Yolanda Andrade

En efecto, Andrade consiguió, durante estos meses en que se enfocó en su salud, primero un diagnóstico acertado sobre sus síntomas: padece esclerosis múltiples y por eso su sistema nervioso central se deterioraba rápidamente hasta el punto de que casi perdió la capacidad de hablar con naturalidad.

Sin embargo, desde que conoció su diagnóstico, comenzó un tratamiento nuevo con el que ha mostrado enormes mejorías.

Yolanda se fue a vivir a la playa en su natal Sinaloa y desde allá compartía videos de la manera en que recuperó poco a poco la funciones motrices que había perdido.

¿Cuándo regresará Yolanda Andrade en Montse y Joe?

La más importante de todas la mejorías fue la del habla: en una entrevista de septiembre pasado se notó que su articulación era casi perfecta y hasta el tono de su voz había recuperado.

Todo eso la animó para regresar a la televisión. De acuerdo con Martha Figueroa, Yolanda ya grabó un primer segmento para el programa que se transmitirá la semana que comienza.

“Hay que estar muy al pendientes del programa Montse y Joe porque Yolanda ya regresó y está casi como nueva”.

De acuerdo con Figueroa, Andrade grabará un programa a la semana, por lo que su regreso en pantalla sucedería este martes.

