Suscríbete
Famosos

Yolanda Andrade y Verónica Castro se reconcilian tras años de distancia

Luego de años de pleito, el vínculo entre ambas dio un giro inesperado tras una conversación que limó asperezas profundas.

August 13, 2025 • 
Luz Meraz
Verónica-Castro-Yolanda-Andrade.png

La reconciliación entre Yolanda Andrade y Verónica Castro nos confirma que hasta las heridas más mediáticas pueden sanar con empatía.

Instagram

Después de años de silencio, críticas y controversia, Yolanda Andrade y Verónica Castro parecen haber cerrado un ciclo marcado por la tensión.

La reconciliación se gestó poco antes del fallecimiento de la madre de Verónica, Doña Socorro y después de que Andrade anunciara a los medios que los médicos le dieron dos diagnósticos mortales e incurables.

Ese acercamiento llegó cuando ambas comenzaron a hablar nuevamente, enfrentando lo que quedó del pleito con honestidad. Fue en medio del duelo por la pérdida de la madre de “La Vero” cuando Yolanda se animó a compartir un video de ella y su madre en redes, gesto que no habría ocurrido sin haber borrado ya el resentimiento entre ellas

Después, cuando Yolanda apareció y habló de su estado de salud, Verónica se comunicó con ella y le ofreció ayuda: contactos médicos y cariño sin reproche.

“Vivimos a diez pasos y siempre le doy bendiciones”

En una entrevista reciente, Yolanda Andrade confirmó que ambas viven cerca, mantienen comunicación y, sobre todo, siempre le desea lo mejor. “Vivimos a diez pasos, yo siempre le doy a ella bendiciones”, dijo la conductora, subrayando que el cariño persiste y que incluso considera una serie biográfica sobre su vida, con Michelle Castro, hijo de Verónica, como posible realizador.

La polémica nació con fuerza en 2019, cuando Yolanda aseguró que tuvo una relación sentimental con “La Vero” y que incluso se casaron simbólicamente, algo que Verónica negó categóricamente. Desde entonces, su relación se tensó: inversiones mediáticas, indirectas, rumores de “brujería”… todo un espectáculo. Pero Verónica respondió con humor, dejando claro que solo le enviaba “bendiciones para todo el mundo”.

La reconciliación entre Yolanda Andrade y Verónica Castro es un recordatorio de que es mejor perdonar y no vivir con resentimientos.

Más chismes de Verónica Castro
Montserrat Oliver, Yolanda Andrade. Fotos: Getty Images
Noticias
Yolanda Andrade confiesa que engañó a Montserrat Oliver con Verónica Castro
November 28, 2019
 · 
Mariana Bonilla
Veronica Castro, Yolanda Andrade. Fotos: Edson Vázquez
Noticias
Verónica Castro niega haberse casado con Yolanda Andrade
September 04, 2019
 · 
Mariana Bonilla
Yolanda Andrade, Cristian Castro. Fotos: Archivo / Getty Images
Noticias
Yolanda Andrade reta a Cristian a demandarla si miente sobre golpiza a Verónica Castro
June 30, 2020
 · 
Mariana Bonilla
Foto de Verónica Castro y Yolanda Andrade juntas en Europa confirmaría que sí fueron pareja. Fotos: Getty Images
Noticias
¿La foto de la verdad? Verónica Castro y Yolanda Andrade juntas en Europa
August 12, 2020
 · 
Mariana Bonilla

Verónica Castro Yolanda Andrade
Luz Meraz
Redactora
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Amaia Montero.png
Famosos
Amaia Montero reaparece en Instagram y desata rumores sobre su regreso a La Oreja de Van Gogh
August 12, 2025
 · 
Luz Meraz
Cazzu-Belinda.png
Famosos
Cazzu confirma encuentro con Belinda en México: ¿colaboración o mensaje de sororidad?
August 12, 2025
 · 
Luz Meraz
Enrollados.jpeg
Famosos
“Otro Rollo” vuelve… pero en vivo: llega “Enrollados”, el show que revivirá la irreverencia tras 18 años
August 12, 2025
 · 
Luz Meraz
pepesuarez-alexisayala-karla-alvarez.jpg
Famosos
Pepe Suárez señala a Alexis Ayala de violento: “Estuvo casado con Karla Álvarez y la golpeaba”
August 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
elevador-mitikah.jpg
Viral
Se desploma elevador en Plaza Mitikah, donde fue la premier de la película Mirreyes Vs Godínez
La noche de este 12 de agosto sucedió el incidente.
August 12, 2025
 · 
TVyNovelas
brandon-violencia-.jpg
Famosos
Brandon Castañeda niega violencia física contra Queen Buenrostro: “Hubo gritos y jaloneos, pero golpes nunca”
El exintegrante de Wapayasos habla del proceso legal que enfrenta con Queen Buenrostro, a quien contrademandó por abuso y acoso sexual.
August 12, 2025
 · 
Grisel Vaca
Laura Salazar.png
Famosos
La doctora Laura Salazar, novia de Romina Marcos, denuncia robo de identidad con inteligencia artificial
La médica y creadora de contenido sobre sexualidad aclaró que un video viral en el que supuestamente promociona un producto de higiene íntima fue generado con inteligencia artificial. El caso ya está en proceso legal.
August 12, 2025
 · 
Luz Meraz
adrian-di-monte-salida--.jpg
Famosos
Adrián Di Monte y su polémica salida de La Casa de los Famosos México: “Me dicen ‘no, regrésate, regrésate’”
Hay dudas sobre si el cubano debía o no haber sido el segundo habitante eliminado.
August 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero