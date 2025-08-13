Yolanda Andrade y Verónica Castro se reconcilian tras años de distancia

Después de años de silencio, críticas y controversia, Yolanda Andrade y Verónica Castro parecen haber cerrado un ciclo marcado por la tensión.

La reconciliación se gestó poco antes del fallecimiento de la madre de Verónica, Doña Socorro y después de que Andrade anunciara a los medios que los médicos le dieron dos diagnósticos mortales e incurables.

Ese acercamiento llegó cuando ambas comenzaron a hablar nuevamente, enfrentando lo que quedó del pleito con honestidad. Fue en medio del duelo por la pérdida de la madre de “La Vero” cuando Yolanda se animó a compartir un video de ella y su madre en redes, gesto que no habría ocurrido sin haber borrado ya el resentimiento entre ellas

Después, cuando Yolanda apareció y habló de su estado de salud, Verónica se comunicó con ella y le ofreció ayuda: contactos médicos y cariño sin reproche.

“Vivimos a diez pasos y siempre le doy bendiciones”

En una entrevista reciente, Yolanda Andrade confirmó que ambas viven cerca, mantienen comunicación y, sobre todo, siempre le desea lo mejor. “Vivimos a diez pasos, yo siempre le doy a ella bendiciones”, dijo la conductora, subrayando que el cariño persiste y que incluso considera una serie biográfica sobre su vida, con Michelle Castro, hijo de Verónica, como posible realizador.

La polémica nació con fuerza en 2019, cuando Yolanda aseguró que tuvo una relación sentimental con “La Vero” y que incluso se casaron simbólicamente, algo que Verónica negó categóricamente. Desde entonces, su relación se tensó: inversiones mediáticas, indirectas, rumores de “brujería”… todo un espectáculo. Pero Verónica respondió con humor, dejando claro que solo le enviaba “bendiciones para todo el mundo”.

La reconciliación entre Yolanda Andrade y Verónica Castro es un recordatorio de que es mejor perdonar y no vivir con resentimientos.