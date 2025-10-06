Suscríbete
Verónica Castro aparecer en silla de ruedas y oxígeno, y explota contra preguntas sobre Yolanda Andrade

La actriz y cantante arribó al aeropuerto y protagonizó un encuentro con la prensa que la esperaba.

October 06, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Verónica-Castro.jpg

‘La Vero’ usa tanque de oxígeno y silla de ruedas.

Instagram

“Siempre con lo mismo, en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas”.

La actriz Verónica Castro sorprendió a sus seguidores al aparecer en el aeropuerto de la Ciudad de México usando un tanque de oxígeno, además de una silla de ruedas. El hecho generó preocupación, sin embargo, la también cantante aclaró que no se trata de un problema serio y que su uso era sólo para movilizarse y respirar con más facilidad.

Castro fue cuestionada por la prensa y allí protagonizó una acalorada discusión con una reportera que le sugirió que el deterioro de la salud de Yolanda Andrade, podría deberse a un “trabajo de brujería”, hecho que le han achacado a Verónica.

La protagonista de ‘Rosa Salvaje’ no dudó en responder con molestia y hartazgo ante la insistencia de una reportera y le dijo que era necia preguntándole por Andrade.

"¿Ves?, gente como ella, que siempre está necia en lo mismo, siempre con lo mismo, en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas, es que es una persona negativa, véle la cara”, expresó la actriz.

Finalmente, Verónica dejó claro que no tenía nada que explicarle y señaló directamente a la reportera: "¿Yo a ti?, ¿aclararte qué?, yo no tengo nada que aclararte a ti, ¿a ti?, nada, ve y pregúntaselo a ella”.

‘La Vero’ negó que ese tipo de rumores, que han sugerido que ella tuvo que ver con el deterioro de salud de Andrade, la afecten.

"¿Qué me va a doler?, claro que no, no’mbre, ¿qué estoy loca?”, dijo entre risas.

Este momento fue ampliamente comentado en redes sociales, donde los seguidores se dividieron entre la preocupación por la salud de la actriz y la defensa de su derecho a no ser cuestionada sobre temas personales y polémicos.

Verónica Castro
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
