Yeri Mua estrena ‘Ojitos Chiquititos’, pero sufre una desgracia en YouTube por un detalle

Los fans de Yeri Mua se dieron cuenta de que un canal plagió su video en YouTube

Yeri Mua lanzó la canción ‘Ojitos Chiquititos’, un tema esperado por sus millones de fans que estuvieron esperando durante muchos meses el debut musical de la celebridad de Internet como solista, después del gran éxito que tuvo con ‘Chupón’. Sin embargo, el estreno se vio envuelto en controversia por un detalle: alguien subió su video sin su permiso.

Yeri Mua tuvo un problema en el estreno de ‘Ojitos Chiquititos’

Resulta que el estreno estaba programado para este martes 19 de marzo en YouTube y Spotify, donde también se presentaría el sorprendente videoclip del tema. Sin embargo, en X (antes Twitter), sus fans se percataron de que un usuario subió el video en una cuenta que no era oficial de la cantante.

Fans miden no reproducir el video 'falso' de 'Ojitos Chiquititos' de Yeri Mua.

Lamentablemente, ha conseguido más reproducciones que el video original publicado en el canal de Yeri Mua. Hasta ahora, ‘Ojitos Chiquititos’ ha sumado 264 mil reproducciones en el video original, pero el video duplicado, publicado por el usuario @CalteMix Tube ha logrado casi 600 mil visualizaciones.

“Qué rabia me da esto, y que le quiten el valor de trabajo de Yeri. Reporten y denuncien esa cuenta. No puede ser posible que tenga más vistas que el mismo video original”, escribió una usuaria en la red social. Yeri Mua no se ha pronunciado al respecto.

¿Quién es Yeri Mua y cómo se hizo famosa?

Yeri Cruz Varela, nombre real de Yeri Mua, comenzó su carrera como una influencer de Internet; sin embargo, en los últimos meses se ha consolidado como una artista musical con un futuro prometedor. Nació en Veracruz.

Yeri Mua apenas tiene 22 años y ha conseguido enamorar al público joven en México.

Con apenas 22 años, la autonominada ‘Bratz Jarocha’ ha enamorado al público en México y Latinoamérica con representaciones del reguetón mexicano, sobre todo por su colaboración en la canción ‘Chupón’. Ha anunciado que próximamente tendrá una colaboración con Kenia Os.

En Instagram, cuenta con casi 13 millones de seguidores, a quienes ha reunido poco a poco con sus tutoriales de maquillaje. Actualmente, mantiene una relación con Jey F.

