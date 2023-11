Yeri Mua se separa de su grupo de amigos y manda contundente mensaje: ‘Me sentía excluida’

La polémica situación que está viviendo Yeri Mua se salió de control. La cantante ha pedido parar el hate y aclaró lo que vienen en el futuro.

Yeri Mua, cuyo nombre real es Yeri Cruz Varela, dejó boquiabiertos a sus millones de seguidores al confirmar que se había separado de su grupo de amigos en medio del éxito de ‘Chupón’, su más reciente lanzamiento.

Aparentemente, los compañeros de la cantante de 21 años habrían firmado contrato con una disquera sin avisarle. Ante esta situación, la artista decidió romper su relación y continuar su carrera en solitario.

¿Qué dijo Yeri Mua sobre sus amigos?

Yeri Mua compartió un contundente mensaje en Twitter e Instagram, donde lamentó que sus compañeros hayan tomado esta decisión y cómo se sentía excluida.

“Ahorita estamos solas, pero no me da miedo estar sola”. Yeri Mua.

“Qué feo es sentirse no solo excluida en un proyecto del que formas parte sino también que permitan que sus parejas se expresen de la peor manera de mí… Yo sé que algún día se recompensará lo mucho que doy para los demás”, expresó Yeri. Y agregó en otro tuit: “Y algún día encontraré a las personas que sepan valorar, yo lo sé”.

La también youtuber dijo que “puso sus límites” en una industria repleta de hombres que no valoraban el cómo una mujer se puede sentir con su carrera.

Horas más tarde, la también influencer compartió una serie de videos en sus historias de Instagram para dar más detalles al respecto.

Yeri Mua pide no lanzar hate a sus excompañeros y deja claro lo que ocurrirá con el proyecto

Yeri Mua, quien se hace llamar “Tu Bratz Favorita”, dijo que las cosas se estaban saliendo de control, pues muchos de sus fans se estaban lanzando en contra del resto del grupo.

“Solamente quiero dejar claro que lo último que yo querría es que le lancen hate a mis excompañeros, ¿okay? Entonces, simplemente quiero decir que las cosas van a estar así: Diego sigue siendo mi mejor amigo, Jey también (…) No tuve problema con la mayoría de allí”.

Yeri Mua tiene más de 10 millones de seguidores en Instagram. (Instagram @yerimua)

Finalmente, Yeri pidió no enviar críticas y respetar las decisiones de cada uno de los integrantes, pues fue una situación personal. Agradeció a los fans por todo el apoyo que ha tenido y adelantó que lanzará más canciones que ya están grabadas.

“No estoy firmada con nadie, por algo pasan las cosas (…) Ahorita estamos solas, pero no me da miedo estar sola. Hemos estado solas siempre (…) No es el fin del mundo, se los prometo”, concluyó.

Yeri Mua rompe récord de Kenia OS

El éxito que ha tenido ‘Chupón’, de Yeri Mua, se coló entre las canciones mexicanas más escuchadas en Spotify en las últimas semanas con más de 6 millones 780 mil oyentes mensuales, superando a Kenia Os, una de las jóvenes cantantes del momento, que tiene 6 millones 770 mil oyentes en la misma plataforma.