¿Y Karina Puente? ¡Briggitte Bozzo reveló en LCDLFM que Adrián Marcelo le declaró su amor!

Briggitte Bozzo confirmó que sí despertó una atracción especial en Adrián Marcelo e incluso contó que el regio se le declaró con unas palabras que desataron el escándalo entre los fans de La Casa de los Famosos México

Para los internautas es un hecho que, aunque Adrián Marcelo está casado con Karina Puente desde hace casi tres años, durante su estancia en La Casa de los Famosos México se le ha salido lo coqueto en más de una ocasión.

De hecho, hasta la misma Karina Puente desató las teorías luego de que ventilara que su esposo sentía una atracción romántica por Briggitte Bozzo. Este dicho fue manejado como rumor durante varias semanas, pero ahora... ¡se descubrió que sí es cierto!

¿CÓMO LE DECLARÓ SU AMOR ADRIÁN MARCELO A BRIGGITTE BOZZO EN LCDLFM?

En una reunión con sus compañeros al interior del Cuarto Mar, Briggitte Bozzo soltó una auténtica bomba cuando reveló que Adrián Marcelo se le declaró en unos términos muy ardientes:

“Dijo, ‘si yo no tuviera a mi chaparrita, yo ya te hubiera conquistado’ ”

“Dijo, ‘si yo no tuviera a mi chaparrita, yo ya te hubiera conquistado y no sé qué…' ", contó la actriz venezolana. Karime Pindter no dudó en expresar su opinión y, de plano, consideró que el comentario del regio estuvo totalmente fuera de lugar.

La explosión de Pindter fue secundada por los otros inquilinos, quienes criticaron la actitud de Adrián Marcelo ya que es casado y, de esta forma, dejó ver el poco respeto que tiene por Karina Puente, su esposa.