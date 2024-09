¡Explotó! Adrián Marcelo amenazó a Arath de la Torre tras la salida de Gomita de LCDLFM: ¿qué pasó?

¿Adrián Marcelo La Casa de los Famosos México o sólo fue una advertencia? Los ánimos se volvieron a encender luego de la salida de Gomita y hasta hubo un debate en redes sociales: esto pasó.

La salida de Gomita dejó bastante afectado al Team Tierra ya que, a pesar de todas sus estrategias, las supuestas trampas y hasta las presuntas prácticas de santería realizadas por Sian Chiong , el equipo sufre semana a semana la eliminación de sus integrantes; por ello, Adrián Marcelo fue contundente: a partir de ahora, sí jugará duro.

“Se va a poner fuerte esto... muy fuerte, diría yo”, expresó el regiomontano antes de dedicarle a Arath de la Torre unas palabras tan fuertes que fueron tomadas como amenaza e, incluso, generaron que el actor estudiara, de nueva cuenta, la posibilidad de salir de La Casa de los Famosos México antes de tiempo, ¿qué pasó ahora?

ESTE FUE EL FUERTE MENSAJE DE ADRIÁN MARCELO PARA ARATH DE LA TORRE EN LCDLFM

Fue en la cocina de la casa más famosa de México que Adrián Marcelo expuso, enfrente de todos sus compañeros, la estrategia agresiva que seguirá de ahora en adelante: la salida de Gomita fue demasiado para él y, por ello, explotó otra vez contra Arath de la Torre .

“Te recomendaría que lo que sigue ya te prepares, carnal. No es amenaza. Viene fuerte”

“Hoy me marcaste el camino, y me lo marcaste muy claro”, expresó Adrián Marcelo, quien no dudó en advertirle a Arath que, a diferencia de él, no tiene hijos y, por lo tanto, le dará en donde más le duele si vuelve a meterse con él en los Posicionamientos:

“Te recomendaría que lo que sigue ya te prepares, carnal. No es amenaza. Viene fuerte”, aseguró Adrián Marcelo. “Yo creo que si eres inteligente, no te vas a poner enfrente de mí (en los Posicionamientos). Sobre aviso no hay engaño”, expresó el influencer, quien incluso amenazó a Arath con hacer sufrir hasta a sus hijos si lo provoca demasiado.

“Te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí en el próximo posicionamiento. Van a ver a su padre recibir un golpe bajo”, concluyó Adrián Marcelo de forma contundente.

¿ARATH DE LA TORRE DEJARÁ LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO? ASÍ REACCIONÓ EL EQUIPO MAR

Adrián Marcelo aseguró que no se trataba de una amenaza, sino de una advertencia; sin embargo, tanto para Arath de la Torre como para los internautas se trató de una agresión demasiado fuerte: tanto, que el actor de nueva cuenta estudió la posibilidad de abandonar el reality.

“No te puedes ir. De verdad, si te vas me voy yo, te lo juro”

Visiblemente afectados, Karime Pindter, Briggitte Bozzo, Gala Montes y Mario Bezares consolaron a Arath con palabras de aliento y le dejaron bien claro que ahí adentro de La Casa de los Famosos México él también tiene una familia que hará lo posible por protegerlo: ellos.

Incluso, Briggitte Bozzo no aguantó más y, envuelta en llanto, le suplicó a Arath que no saliera de ahí, al menos hasta que el público lo decidiera: “No te puedes ir. De verdad, si te vas me voy yo, te lo juro. Tú eres mi fuerza aquí adentro”, le dijo la actriz a su compañero mientras lo abrazaba.

Al final, los ánimos se calmaron; sin embargo, para la audiencia fue notorio que Adrián Marcelo le asestó un fuerte golpe al Cuarto Mar este domingo, ¿logrará desestabilizarlo lo suficiente?