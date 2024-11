William Levy aviva la polémica con un letal video en medio de su pelea con Elizabeth Gutiérrez: “No te preocupes”

La vida personal de tus estrellas y figuras favoritas es un caldo de cultivo para escándalos que ellas mismas se encargan de alimentar con sus likes, videos y publicaciones llenas de mensajes camuflados como indirectas. En este caso, el nuevo posteo de William Levy aviva la pelea entre él y su exesposa, Elizabeth Gutiérrez.

Luego de su polémico mensaje que decía: ‘No eres tan rudo cuando te pones rudo con un chico de 18 años y estás a finales de tus cuarenta. Mostraste tus verdaderos colores’, y que muchos interpretaron como un mensaje de apoyo a su hijo mayor, Christopher Alexander, de 18 años, quien presuntamente enfrenta una fuerte diferencia con su madre, Elizabeth Gutiérrez, el actor cubano apareció en Instagram con otro punzante video.

William Levy lanza una clara indirecta

La separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez está dando más de qué hablar que los más de 20 años que estuvieron juntos. En un video titulado: "¿No te felicitaron por el Día del Hombre? No te preocupes, cuando entiendas esto lo comprenderás”, el actor compartió un mensaje que resonó entre sus seguidores:

'¿Qué hace un hombre, Walter? Un hombre alimenta a su familia. Cuando se tienen hijos, se tiene una familia. Serán su prioridad, su responsabilidad. Y un hombre, un hombre alimenta y lo hace incluso cuando nadie lo valora, ni lo respeta, ni lo ama. Simplemente soporta y sigue haciéndolo porque es un hombre’, dice el mensaje.

Romance en puerta entre William Levy y Emilia Dides

En medio de los escándalos familiares entre el actor y su exesposa, ahora apareció en escena Emilia Dides, Miss Chile 2024. Esta semana, en el programa ‘El Gordo y la Flaca’ de Univisión, reconoció que está hablando con el actor, aunque aclaró que por ahora no hay un rótulo para su vínculo.

‘No es una relación aún, pero no me cierro a ninguna oportunidad porque es una persona que me llama mucho la atención y quiero conocerlo’, aseguró Emilia Dides en una charla con Jordi Martín. En esa línea, la cantante también afirmó que habla mucho con el actor y que, por ahora, él está solo.