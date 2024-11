Aseguran que William Levy y la Miss Universo Chile, Emilia Dides, viven un romance: ‘Están muy ilusionados’

Sorpresa en el mundo del entretenimiento. En la más reciente emisión de ‘El Gordo y la Flaca’ de Univisión, el paparazzi español Jordi Martín reveló que el actor William Levy y la Miss Universo Chile, Emilia Dides, están comenzando un romance.

En medio de los escándalos y con los fans divididos entre quienes apoyan a William Levy y aquellos que le dieron la razón a Elizabeth Gutiérrez tras el escandaloso divorcio, hoy, a casi nueve meses de la separación, el paparazzi Jordi Martín, el mismo que reveló en exclusiva la ruptura de Shakira y Gerard Piqué, asegura que Levy y Dides están saliendo en plan romántico.

¿Quién es Emilia Dides, la Miss que le escribió William Levy? Instagram Emilia Dides

¿Hace cuánto se conocen William Levy y Emilia Dides?

Según reveló Jordi, William Levy y Emilia Dides se conocen desde hace tres años, pero nunca habían tenido algún tipo de relación que se interpusiera en el matrimonio del actor con Elizabeth.

Jordi Martín aseguró que la nueva pareja no quiere etiquetar la relación, que ahora, ambos libres, están comenzando, pero que ‘están muy ilusionados’ en lo que ellos llaman una ‘etapa inicial’.

William Levy en una nueva relación

Hace una semana, tras un posteo de William Levy en Instagram, llamó la atención que Dides reaccionara respondiendo a la pregunta picante del actor: ‘Morder tu boca es un destino inevitable’. - '¡Ah! ¿Sí?’, fue lo que contestó Emilia, sin respuesta aún del actor.

Miss Chile 2024 Instagram Emilia Dides

Emilia Dides confirmó que habla con William Levy

En la entrevista con Jordi Martín en ‘El Gordo y la Flaca’, la actual Miss Chile y exparticipante de Miss Universo reveló cómo es su vínculo y relación actual con William Levy.

‘Ahora que él no está con Elizabeth ni con nadie, William sí que siente ilusión por conocerla a ella’, afirmó la modelo y músico.

William Levy sube un posteo fuerte Instaram William Levy.

Para terminar con los rumores y poner las cartas sobre la mesa, la modelo dijo: ‘No es una relación aún, pero no me cierro a ninguna oportunidad porque es una persona que me llama mucho la atención y lo quiero conocer’.

Emilia Dides afirmó que ‘habla mucho’ con William Levy y que fue su corazón y su físico los que la tienen cautivada.