Wendy Guevara y Nicola Porcella dicen que un actor los despreció, ¿quién fue? Estas con las teorías

Hace unos días, Wendy Guevara reveló que ella y Nicola Porcella habían pasado un momento incómodo con un actor, y aunque los influencers no quisieron revelar más detalles sobre la persona que los despreció, algunos estudian la posibilidad de que se trate de Fernando Colunga, ¿por qué?

Durante una de sus populares transmisiones en vivo, Wendy Guevara le reveló a sus seguidores que ella y Nicola tuvieron un incómodo momento con una celebridad ya que intentaron saludarla, pero el famoso los ignoró. La influencer narró que ella se acercó primero al famoso actor y le expresó su admiración, además de saludarlo y presentarle a Porcella, quien estaba a su lado. Sin embargo, el famoso no respondió a sus saludos y se fue de ahí.

“Una los ve en la tele y dice ‘wow, qué ch...’, pero además son compañeros de la empresa porque nosotros acabamos de entrar y además no... no sabe quiénes somos”, dijo Wendy, quien a pesar de todo intentó justificar la conducta del famoso al señalar que tal vez no estaba de humor.

Estas revelaciones causaron un gran impacto entre los seguidores de Wendy, quien no quiso decir el nombre del actor que los desairó, aunque muchos internautas pronto sacaron a relucir un nombre: Fernando Colunga .

¿POR QUÉ PIENSAN QUE FERNANDO COLUNGA DESPRECIÓ A WENDY Y A NICOLA?

El rumor de que Fernando Colunga habría sido el actor que no quiso saludar a Wendy y a Nicola cada vez va tomando más fuerza, alimentado por ciertos informes de cuentas de Twitter:

Por ejemplo, una de las cuentas en donde se publican rumores de la farándula aseguró que, efectivamente, fue Fernando Colunga quien “les hizo caras” a los influencers. También, en el programa de espectáculos “Chismorreo” se estuvo analizando esta posibilidad:

Por ejemplo, Martha Guzmán no tuvo empacho en confesar que ella también piensa que Fernando Colunga despreció a Wendy , ya que en el pasado tuvo fama de tener conductas similares con sus fans y, aunque “Fabiruchis” defendió al actor, también reconoció que de un momento a otro dejó de hablarle por razones desconocidas.

Hasta el momento, continúan las especulaciones entre los internautas, aunque son varios los que dudan de que realmente se trate de Fernando Colunga ya que no hay manera de comprobarlo a menos de que Wendy y Nicola lo confirmen, algo que se antoja difícil.