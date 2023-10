Fernando Colunga abre su corazón y confiesa que sí hay una mujer en su vida, ¿quién es?

Con motivo de esta vuelta a la televisión , Fernando Colunga ha vuelto a ofrecer entrevistas, y en esta ocasión le tocó el turno a Mara Patricia Castañeda en una amena charla disponible en el canal de YouTube de la periodista de espectáculos.

Como nunca, Fernando Colunga abrió su corazón, y además de detallar sus planes profesionales, reveló aspectos de su vida personal que no había contado con tantos detalles: desde su vida en el plano sentimental hasta sus planes de convertirse en papá.

El actor sorprendió a muchas personas al confirmar que disfruta de una relación amorosa en la actualidad, ¿de quién se trata?

FERNANDO COLUNGA HABLA DE SU PAREJA SENTIMENTAL, “ME ENTIENDE Y ME APOYA”

Durante su charla con Mara Patricia Castañeda, Fernando Colunga se sinceró sobre su carrera y su vida sentimental, reconociendo que el mundo de la actuación es complejo y exigente:

“Afortunadamente mi mujer lo entiende y me apoya que eso es lo más importante…”

“Es un negocio que te demanda mucho, que te absorbe el alma, te absorbe el corazón, te absorbe un montón de cosas, entonces lo que me sobra de mi alma, de mi corazón es para mí, es para mi mujer, es para disfrutarlos, pero nada más para nosotros…”, declaró Colunga, confirmando que actualmente comparte su vida con alguien especial.

“Yo estoy contento, me va muy bien, me tratan muy bien y me aguantan, que no está fácil, (...) tú sabes que este negocio es demandante y cuando trabajas es difícil que alguien entienda la situación, afortunadamente mi mujer lo entiende y me apoya que eso es lo más importante…”, expresó Fernando Colunga.

Eso sí: el actor se cuidó mucho de revelar la identidad de su pareja por razones que él mismo contó en la entrevista.

¿POR QUÉ FERNANDO COLUNGA NO HABLA DE SU VIDA AMOROSA?

En medio de las confidencias, Fernando Colunga también dejó en claro el porqué mantiene su vida sentimental en total hermetismo:

“Yo tenía una muy buena relación, me iba muy bien, el día que se hizo pública se volvió un desastre, entonces aprendí de esa manera”

“Yo tenía una muy buena relación, me iba muy bien, el día que se hizo pública se volvió un desastre, entonces aprendí de esa manera. Me di cuenta que no era el camino que yo quería tomar: utilizar a nadie ni que nadie me utilizara a mí para tratar de figurar”, aseguró el actor, quien además no le cerró las puertas a la paternidad, aunque todavía está viviendo un proceso para ello.