El incómodo ida y vuelta entre Wendy Guevara y Martha Higareda en '¿Quién es la máscara?’

Martha Higareda y Wendy Guevara arrancaron con todo en el debut del reality show "¿Quién es la máscara?”

Este domingo, Wendy Guevara y hasta Juanpa Zurita demostraron que no van a dejar pasar por alto absolutamente nada... ni siquiera la famosa frase de Martha Higareda que ha sido inspiración para varios memes: “No me lo van a creer”... ¡Y vaya que la trollearon con eso!

"¿Quién es la Máscara?” empezó con el pie derecho, sobre todo en redes sociales debido a que los internautas no dudaron en inundar Twitter con un divertido momento que protagonizaron los jueces, investigadores y concursantes del reality. ¡Conoce esta divertida historia!

EL INCÓMODO MOMENTO QUE WENDY GUEVARA LE HIZO PASAR A MARTHA HIGAREDA

Wendy Guevara sorprendió a todos cuando este domingo 15 de octubre los investigadores descubrieron que ella era quien estaba detrás de una curiosa botarga. Luego de esto, Yuri, Juanpa Zurita y Carlos Rivera invitaron a la influencer a subir con ellos, por lo que Wendy no tardó en sacarle carcajadas a todo con sus ocurrencias.

Todo comenzó por un comentario de Juanpa Zurita, quien al intentar adivinar quién era Llama, comentó que ésta podría ser una persona que había lanzado en su formato de paracaídas. Aquello fue aprovechado por Martha Higareda , quien no tardó en sacar a relucir su famosa frase: “No me lo van a creer, pero una vez me puse pañal para poder lanzarme de uno”.

Todos rieron, hasta el conductor Omar Chaparro. Sin embargo, la carcajada general llegó después, cuando Wendy Guevara le hizo pasar un incómodo momento a Martha Higareda cuando respondió: “Otra de Martha Higareda”, lo que terminó por causar un auténtico furor.

ELLA FUE LA PRIMERA ELIMINADA DE LA QUINTA TEMPORADA DE "¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?”

Este domingo hubo emociones intensas en la primera edición de "¿Quién es la máscara?” bajo la conducción de Omar Chaparro y con las ocurrencias de Wendy Guevara como investigadora invitada.