Wendy Guevara: su impacto en la TV, su transformación y la ‘Wendymanía’ por LCDLFM

Después de La casa de los famosos, Wendy Guevara no será la misma, pues la mujer transgénero se ha convertido en un fenómeno mediático que va más allá de la televisión.

Y es que, aunque ya gozaba de cierta popularidad, el reality le está permitiendo consolidar su imagen y llegar a escenarios que nunca se imaginó. La favorita del público es tema de conversación en reuniones, aumenta miles de seguidores en redes sociales, está en todos los celulares con divertidos stickers, y recorre el mundo digital con los memes que se hacen virales.

La “Wendymanía” ya rebasó México; en Latinoamérica aumentaron las suscripciones de la plataforma ViX por parte de los fanáticos que no quieren perderse las ocurrencias de la artista en la transmisión 24/7 del reality show. Sus amigas Las Perdidas, Paola y Kimberly, celebran la aceptación que está teniendo su compañera, y nos hablan de las virtudes que podrían convertirla en ganadora del programa.

“Yo la conozco desde que estábamos en la primaria y siempre fue una bella persona. Al principio éramos rivales porque estábamos en salones distintos, siempre estaba moviéndose, era muy prendida, y yo en ese momento era más serio, no salía del clóset todavía. Pero me causa felicidad todo lo que está pasando a su alrededor, pienso que nos ha dado foco a todas y más visibilidad a la comunidad. Juntas pasamos por las buena y las malas, una vez se mudó conmigo a un cuarto de tejas y muchas veces no teníamos qué comer, no había estufa, cocinábamos en una lata de atún y ella sacaba de la casa de su mamá huevos, jitomates, cebolla y los hacíamos en mi casa”, dijo Paola.

Su relacionista público, Luis Caracheo, asegura que Wendy es experta en sacarle sonrisas hasta al más triste. “Su espíritu contagia, transmite mucha alegría, es optimista, perseverante, por eso logra una conexión especial con los que la conocemos. El año pasado yo no tenía dónde pasar Navidad y ella me invitó a su casa con su familia, fue un gesto que valoré mucho”, dice el RP que ha recibido solicitudes de entrevistas desde España, Estados Unidos y el resto del continente Americano.

Para Yessi, hermana de Wendy, este es un momento especial para toda la familia, ya que la estrella de YouTube enfrentó pruebas muy duras que la desestabilizaron emocionalmente:“Nosotros la respetamos y sabemos que sufrió mucho mientras buscaba su propia identidad, pero a la vez nos ha logrado unir como familia, estamos con ella y por eso vinimos a la Ciudad de México para hacerle ver que no está sola. Mi hermana nos ha dado entendimiento, y aunque fue difícil para mis padres aceptarla así, la aman y le brindan todo su apoyo. Yo le llevo 10 años, por eso me tocaba llevarla al kínder; las maestras me decían que ella jugaba con Barbies, que no le gustaban los juegos de niños, pero eso nunca me generó conflicto, siempre la quise y le di todo mi amor. Ahora queremos verla ganar en este programa que le ha dado otro tipo de proyección”.

Su impacto en la televisión

El terapeuta y especialista en relaciones personales, Alberto Ramales, dice a TVyNovelas: “Wendy ha sido un gran acierto en La casa de los famosos debido a su autenticidad y conexión emocional con el público, su sinceridad y vulnerabilidad la hacen querida y bien recibida. Ser auténtico implica hablar desde lo más profundo de las emociones, expresando lo desagradable y lo agradable. Los seres humanos apreciamos la honestidad y valoramos la autenticidad en los demás. Wendy ha mostrado esa autenticidad, lo que la hace amable y cercana a la audiencia. Su capacidad para mostrarse vulnerable es una herramienta poderosa que le ha ganado el cariño del público”, asegura Ramales.

Por si fuera poco, tal parece que Wendy Guevara ya tiene las puertas abiertas para integrarse como figura de la televisión de forma oficial. Además de la telenovela que Juan Osorio ya le propuso, se dice que ya le preparan su propio programa en Unicable.

Resulta y resalta que Wendy Guevara tendrá su propio programa de televisión en Unicable, al terminar #LaCasaDeLosFamososMx #TeamWendy — Hugo Alexander Maldonado (@HugoAMaldonado) July 3, 2023

El antes y después de Wendy Guevara

Antes de ser Wendy era Luis Carmen Guevara. Nació el 12 de agosto de 1993 en León, Guanajuato. Alcanzó fama gracias a un video casero en el que aseguraba estar “perdida” junto a su amiga Paola. Cambió su imagen con los implantes de senos y extensiones de cabello natural en tonos rubios y cenizos.