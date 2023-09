Ahora resulta y resalta que Wendy Guevara no estará en la telenovela de Juan Osorio

Wendy Guevara ya no protagonizará con Nicola Porcella la nueva producción de Juan Osorio.

Luego de que hace unos días te informamos que Wendy Guevara no logró llenar el Teatro Metropolitan con su concierto, ahora nos enteramos que la ganadora de LCDLFM no estará en la telenovela que prepara Juan Osorio y que veríamos al aire el siguiente año.

“Resulta y resalta” que ‘Wenchis’ explicó en redes las razones que la llevaron a tomar esta difícil decisión.

“Yo sé que lo de la novela está bueno, es una buena oportunidad hermanas, pero la neta tengo 35 fechas en la República Mexicana, luego el otro año tengo 25 fechas en Estados Unidos no sé que ciudades pero tenemos 25 fechas en EU, y luego todo eso es bien desgastante hermanas”.

“Yo les voy a decir algo, se me da la oportunidad de la televisión y todo eso, pero yo siempre he andado en la fechas de antros, teatros, y eso, Las Perdidas siempre hemos andamos así desde el 2017 andamos así, yendo a un lugar un antrito por aquí. No podemos nosotras Las Perdidas dejar de hacer el show que hacemos, los eventos que hacemos de ir a un teatro de ir a un antro cosas así, porque es lo que nos ha mantenido y nos ha dado mucho, la gente nos lo ha agradecido y les gusta”, expresó la influencer guanajuatense.

Finalmente, comentó que estudiar actuación y repasar los libretos de la telenovela no es algo para lo que todavía esté preparada, sobre todo porque para ello tendría que dedicarle mucho tiempo.

“Si yo me encierro también en lo de la novela yo me voy a encerrar tres meses, tres meses estudiando, por eso mi respetos para lo actores y actrices que son unos chingon.., se preparan mucho”.

“Yo también tengo que tener mi espacio, porque después toda cansada, no voy a rendir ni en la novela, luego no voy a rendir en mis fechas, cosas así, es lo que no quiero que me vaya a pasar, porque si no voy a ir a un lugar toda cansada, toda estresada”, agregó.