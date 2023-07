Wendy Guevara se llama así por Angélica Vale y ella reacciona

Aunque en La casa de los famosos la conocemos como Wendy Guevara, el nombre con el que bautizaron sus padres a la querida influencer es Luis Carmen Guevara Venegas.

Sin embargo, mientras crecía y se daba cuenta de que su identidad de género era otra, sus amistades la llamaban por nombres de mujer. Debido a que Wendy amaba las telenovelas de Televisa, ella se sentía Michelle Vieth en la telenovela ‘Amigas y Rivales’.

“Pero me pusieron Wendy Nayeli por el personaje de Angélica Vale que hacía de sirvienta. Yo le barría a una amiga su estética, y se me quedó Wendy Nayeli como Angélica Vale”, contó la influencer.

Así que el programa ‘Hoy’ entrevistó a Angélica Vale para conocer su reacción ante la anécdota de Wendy, y la actriz no pudo ocultar su emoción.

“Amo a Wendy, más que dijo que se llama Wendy por mi culpa... Me encanta y me emocioné y la adoro, le escribí en Instagram que en cuanto salga la quiero conocer y abrazar”, contó Angélica.

“Qué bonito que se le haya quedado Wendy por mi culpa, se siente hermoso y muero de ganas de conocerla. Hace cómo me voy a imaginar que hay una chava que quiere ser Michelle Vieth por flaca y guapa, pero no mana, unas nos quedamos en Wendy Nayeli... pero cómo me iba a imaginar que iba yo a marcar así la vida de una persona, qué bonito”.

Hay que recordar que Angélica Vale dio vida. Wendy Nayeli Pérez Chacón en la telenovela juvenil Amigas y rivales, producida por Emilio Larrosa para Televisa en el año 2001. El elenco también estaba formado por Michelle Vieth, Ludwika Paleta, Adamari López, Arath de la Torre, Johnny Lozada y Gabriel Soto,