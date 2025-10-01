Vica Andrade enfrenta la dolorosa muerte de su madre a 5 meses de haber perdido a su esposo Memo del Bosque

“La más hermosa de las flores. Madre, abuela, bisabuela, como ninguna. Te amo ma”.

La conductora costarricense, Vica Andrade, anunció que a sólo cinco meses de la dolorosa muerte de su esposo, el productor Memo de Bosque, está de luto nuevamente, ahora por la pérdida de su mamá.

La también actriz dio la noticia a través de sus historias de Instagram, donde compartió parte de su duelo, el ataúd rodeado de flores blancas, un crucifijo y una fotografía enmarcada.

“Mi mamita preciosa, descansa en paz en los brazos del Señor”, escribió Andrade en la publicación.

La señora María Elena Solís perdió la vida a los 90 años y su funeral se realizó en Palmares de Alajuela, en Costa Rica.

En otra de fotografía que compartió Vica, la señora aparece abrazada a una niña. En esa publicación, Andrade escribió: “La más hermosa de las flores. Madre, abuela, bisabuela, como ninguna. Te amo ma”.

Finalmente, la presentadora compartió una fotografía de ella abrazando a su madre hace varios años y otra en la que se observa a Solís junto a Memo del Bosque, esposo de Vica, quien falleció en abril pasado tras una feroz batalla contra un cáncer.

En julio pasado, Andrade publicó en sus redes sociales fotografías y videos de la celebración del cumpleaños número 90 de su progenitora. Con frecuencia compartía imágenes junto a ella, en las que le expresaba su gratitud y amor.

Aunque Vica siempre se ha mostrado como una mujer de fe y cercana a Dios, ha dejado ver el dolor que significa haber perdido a las dos personas base en su vida.

“Mi corazón desgarrado, pero completo en ti Jesús !!!! Tú eres la fuente, la fuerza y el consuelo !!!! Son momentos para reconocerte en mí !!!! Mis dos Ángeles ahora juntos en el cielo !!!! Mi mamita preciosa partió este domingo 28 de septiembre a las 7:40 de la tarde después de un día hermoso riendo y comiendo con todos sus hijos y nietos, ella mi reina simplemente se quedó dormidita en su sillón !!!!! Gracias, gracias, gracias Dios por cumplir todos sus sueños hasta el ultimo momento de su vida!!!”.

La muerte de Memo del Bosque

La noticia del fallecimiento de su madre llega en un momento particularmente doloroso para Vica Andrade. Apenas en abril de 2025 perdió a su esposo, Guillermo ‘Memo’ del Bosque, uno de los productores más reconocidos de la televisión mexicana, quien falleció tras una larga lucha contra el cáncer.

Con él tuvo tres hijos: Luca, Luna y Coral. Previamente, Andrade estuvo casada con el productor ecuatoriano Jean Paul Andrade, con quien tuvo a su primer hijo, Sean.

En menos de medio año, Vica se ha visto golpeada por dos de las pérdidas más significativas de su vida: la de su esposo y ahora la de su madre. La noticia ha generado muestras de solidaridad en redes sociales, donde seguidores y colegas han enviado mensajes de apoyo a la actriz.

