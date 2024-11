Verónica del Castillo se lanza contra Thalía y su familia por excluir a Laura Zapata del funeral de Ernestina Sodi

Verónica del Castillo reaccionó a la ausencia de su amiga, Laura Zapata, en el funeral y entierro de Ernestina Sodi, también hermana de Thalía, debido a una supuesta restricción que puso la familia y tras su compleja relación.

La hermana de Kate del Castillo fue abordada por medios de comunicación en un evento, y allí le contaron que la funeraria habría impedido el paso a Zapata como parte de una petición de la familia, aunque la actriz dijo que no acudiría porque quería evitar que su presencia se convirtiera en un tema de conversación y eclipsara el funeral de su hermana.

“Ay, no, muy mal. Yo no entiendo a esas familias”, dijo Verónica, quien se mostró asombrada al recibir la noticia. Luego, agregó: “Si en un momento así no se dejan de lado los resentimientos, entonces, ¿cuándo? Se me hace 100% injusto para Laura. Perdón, pero es de quinta”.

La ceremonia privada fue realizada el 10 de noviembre en la CDMX; luego, su cuerpo fue enterrado en el Panteón Francés.

Ante este duro momento, Del Castillo reflexionó que es importante “perdonar y superar”.

Cabe señalar que Verónica desconocía de esta supuesta restricción y solo ofreció una respuesta sobre lo que ella sabía y opinaba.

La relación entre Laura Zapata y Ernestina Sodi tuvo una fractura en 2002, cuando ambas fueron víctimas de un secuestro. Las famosas estuvieron privadas de su libertad por varias semanas en búsqueda de que el esposo de Thalía, Tommy Mottola, depositara una millonada.

Zapata fue la primera en ser liberada, y luego, cuando Ernestina quedó en libertad, las declaraciones de ambas se cruzaron. La fallecida periodista sugirió que su propia hermana había organizado el crimen para hacerse famosa.

Tras la noticia de la muerte de Ernestina Sodi, Zapata fue contundente sobre la distancia que tomaría, pero también fue criticada por hacer una fiesta en un momento de dolor para su familia.