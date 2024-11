Critican a Laura Zapata por organizar una fiesta horas después de la muerte de su hermana Ernestina Sodi

El fin de semana pasado se reportó la muerte de Ernestina Sodi, quien perdió la vida el 8 de noviembre de 2024 luego de varias semanas hospitalizada. Esta tragedia propició la reunión de su familia y seres queridos, quienes se dieron cita en los servicios fúnebres para despedirla, aunque hubo varias ausencias que llamaron la atención, empezando por Laura Zapata, que optó por no asistir al último adiós de su hermana.

En su lugar, la artista pasó un fin de semana bastante ajetreado, pues habría organizado una reunión. Como era de esperarse, su postura de ser la anfitriona de una fiesta causó gran interés y provocó que fuera criticada, aunque ella ya se encargó de explicar sus razones.

Laura Zapata no fue al funeral de Ernestina Sodi: en su lugar hizo una reunión

A través de un post hecho en su cuenta de Instagram, Laura Zapata compartió algunos de sus sentimientos tras el inesperado fallecimiento de su hermana Ernestina. Esto ya que llevaban años sin dirigirse la palabra y su relación era más que complicada, una cuestión que no pudieron resolver en vida, por lo que no solo no asistió al funeral, sino que tuvo que buscar consuelo en otra parte de su árbol genealógico.

Laura Zapata fue cuestionada por la reacción que tuvo ante la muerte de su hermana Ernestina Sodi Instagram

“Después de la pérdida de mi hermana Ernestina, quiero expresar mi gratitud por la vida y por la oportunidad de sanar. A pesar de nuestras diferencias, he encontrado paz y cierre. Me enfoco en mi bienestar y en compartir amor y positividad con aquellos que me rodean. Ayer me sentí llena de amor y apoyo en un momento difícil. Mi familia paterna, mi refugio y mi consuelo en momentos de dolor. Me siento afortunada de tener una familia que me brinda amor y consuelo. Primos, primos hermanos y sobrinos, se dieron cita ayer en mi casa”, escribió la actriz.

Rápidamente, se hicieron presentes varios comentarios cuestionando la decisión de tener una fiesta en un momento tan sensible, en especial porque antes del deceso Laura Zapata admitió que sí le consternaba saber que la vida de Ernestina Sodi corría peligro. Por otra parte, hubo también varios amigos de la villana de “María Mercedes” que le reconocieron la entereza con la que le está haciendo frente a este episodio y le reiteraron su apoyo.