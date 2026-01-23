Suscríbete
Verónica Castro sigue en terapia por dolores en brazos y piernas

La actriz decidió volver a su casa y ahí seguirá con sus terapias

Enero 22, 2026 
Alejandro Flores
veronica castro (2).jpg

Verónica Castro explicó sus dolencias

Instagram

Tras varios en el hospital, Verónica Castro ha decidido volver a su casa.

La legendaria actriz, cantante y conductora padece dolores en piernas y brazos que la incomodan hasta el punto de que “hay días en que no quiero levantarme de la cama”.
Castro tuvo un accidente hace 22 años, cuando durante la final de Big Brother, subió a un elefante para hacer una aparición espectacular al inicio del show. Lamentablemente la actriz cayó del animal y desde entonces sufre de dolores en varias partes del cuerpo.

“El neurocirujano me dice que todo esto es parte neurálgica de mi cabeza, mis cervicales... son reacciones que tiene el cuerpo porque todo esta conectado y de ahí salen todas las molestias”.

Verónica Castro contó en una entrevista con “Ventaneando” que no tiene caso que siga en el hospital porque las terapias que necesita se pueden hacer en casa.

“Lo que no se me quita es el dolor del brazo y la pierna”, preciso la actriz de “Los ricos también lloran”.

De hecho, la gravedad de la caída fue tremendo en términos médicos y ella misma lo explica: “Tuve todas las cervicales cambiadas y afectaciones en la columna y la cabeza. Por eso hay darle urgencia a estos dolores”.
En su casa, Castro es atendida por su hijo Michel, no así por Cristian, el mayor.

“Lo que pasa es que Cristian está preparando su disco nuevo, y anda de gira, va a estar en el Auditorio. Pero ya lo veremos ahí”.

Verónica Castro está consciente de que su recuperación será lenta pero se sienta segura de que finalmente superará los dolores.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
