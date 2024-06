¿Veremos a la pequeña Tessa en el reality show De viaje con los Derbez? Esto dijo José Eduardo

¿Será que nos tocará ver las travesuras de la pequeña Tessa en alguna aventura del reality show De viaje con los Derbez? Hasta el momento, el programa de Amazon cuenta con tres temporadas y, a decir de José Eduardo, pronto podría haber capítulos nuevos.

TE PUEDE INTERESAR:

Los viajes de Eugenio Derbez y su familia se han popularizado mucho en redes sociales y es por ello que, ahora que una nueva integrante está a apunto de llegar, muchos se preguntan si hará su aparición estelar en la pantalla chica al lado de su popular familia.

¿Qué dijo José Eduardo, el orgulloso papá, acerca de una aparición de Tessa en De viaje con los Derbez? Estas fueron las declaraciones del actor y conductor durante un encuentro con medios de comunicación.

¿TESSA APARECERÁ EN UN CAPÍTULO DEL REALITY DE VIAJE CON LOS DERBEZ?

José Eduardo Derbez platicó durante unos momentos con los reporteros que se dieron cita a la alfombra roja organizada para celebrar el estreno del show Blue Man Group; el inminente nacimiento de Tessa, por supuesto, fue uno de los principales temas que salió a relucir en la charla.

“Llevármelas a un viaje tan complicado y tan largo... no sé"

Sobre la posibilidad de que Tessa haga su debut en De viaje con los Derbez, José Eduardo se mostró cauto debido a que, como bien explicó el actor, los viajes que la familia hace son muy largos y agotadores, por lo que de momento tal vez esa posibilidad no se dé... o al menos en la siguiente temporada.

“Llevármelas a un viaje tan complicado y tan largo... no sé, si me dijeran ‘es un viaje con los Derbez a Cuernavaca’, obviamente me las llevo, pero no va a pasar”, aseguró el también conductor, quien dejó ver de esta manera que de momento la pareja optará por ver crecer a su bebé en casa.

¡Quién sabe, tampoco fue un “no” rotundo! Tal vez cuando Tessa crezca un poco y esté lista para hacer viajes largos, nos sorprenda con una aparición en los ya populares viajes de los Derbez, todo puede suceder.