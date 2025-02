Valentina Balderrama de ‘LCDLF All Stars’ dijo lo que todos querían escuchar sobre Manelyk González: ‘Fue ella’

Valentina Balderrama fue la segunda eliminada de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ el pasado 17 de febrero. La modelo, actriz y también periodista, debió decirle adiós al reality show de Telemundo luego de dos semanas de juego donde tuvo enfrentamientos polémicos, uno de ellos, con Manelyk González.

La salida de la ex Miss Universo de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ dejó un vacío muy grande en el Cuarto Tierra. Valentina Balderrama habló para el público desde las redes sociales del reality show y muy crítica y directa sobre su rival en el juego, Manelyk González. ‘Para mí no fue un error “haberme enfrentado” a ella. De hecho, ella fue la que se enfrentó a mí’, indicó la famosa.

Valentina Balderrama liquidó a Manelyk González

¿Seguirá la pelea fuera del ‘LCDLF All Stars’, cuando Manelyk González deje el juego y vea lo que está diciendo Valentina Balderrama? Según la ex Miss Universo, tres días antes de su salida, buscó a Manelyk para hablar con ella, pero no encontró honestidad.

‘Yo muy amablemente, tres días antes, había ido a hablar con ella y no fue lo suficientemente honesta. Yo le dije que al menos iba de frente y ella iba por detrás’, indicó Valentina Balderrama.

Valentina Balderrama de ‘LCDLF All Stars’ dijo a quien quiere como ganador

La competencia recién empieza y tras haber sido la segunda en salir del reality, la modelo colombiana afirma que se quedó con ganas de que el público la conozca más y sepa de sus historias; pero, consciente de que ya está fuera de la competencia, reveló a quién le gustaría ganar el premio de lo $200.000.

‘Me gustaría ver ganar a cualquier persona del Cuarto Fuego, incluyendo a Aleska, sea cual sea la decisión que tome, si va o no para el Cuarto Agua. Yo estoy bien con eso, ella me lo comentó antes de que saliera en las cámaras, pero, cualquier de mi equipo, para mí sería increíble’, sostuvo la reciente eliminada de ‘La Casa de los Famosos All Stars’.