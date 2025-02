Aleska Génesis hizo una reveladora confesión a Lupillo Rivera en ‘LCDLFM All Stars’: ‘Me siento incómoda’

Aleska Génesis toma fuerza dentro de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ y busca llegar avanzar en el juego. La modelo venezolana entró al reality show para ganar y demostrar que más que glamour y belleza, es una mujer con estrategia y eso quedó claro en la más reciente conversación que tuvo con Lupillo Rivera en ‘La Casa de los Famosos All Stars’.

La famosa modelo venezolana aprovechó la charla alrededor de la fogata que tuvieron algunos de los integrantes del Cuarto Agua para acercarse a Lupillo Rivera y confesarle todo sobre cómo se siente hoy por hoy en dentro de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ y en especial, dentro de su Cuarto Tierra. ¿Está buscando un cambio tan pronto? Según Aleska Génesis, ya ‘siente la tensión y la presión’ de sus otros compañeros.

Aleska Génesis quiere un cambio de cuarto porque no se siente cómoda

La modelo venezolana busca una estrategia sólida en La Casa de los Famosos All Stars Instagram.

‘...Ahora se empieza a jugar de cuarto en cuarto. No sé si sea posible eso, porque aquí veo tanta mier***’, dijo Aleska Génesis en su charla privada con Lupillo Rivera. A este comentario, el cantante respondió asertivamente.

‘Me siento mejor acá.No es que no esté a gusto (en Cuarto Tierra) porque son chéveres, son nice… la puedo llevar bien. Pero me siento más a gusto aquí (en Cuarto Agua). Estando allá, están más cerrados y me siento incómoda hablando o conversando porque de una vez me miran, siento la presión, siento la tensión y pasa sobre todo con mujeres del equipo’, confesó Aleska Genésis ¿real o estrategia?

¿Quiénes son las mujeres de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ que hacen sentir mal a Aleska Génesis?

Muchos seguidores se llevaron una sorpresa al ver el acercamiento de Aleska Génesis a Lupillo Rivera y mucho más, al escuchar lo que le confesó sobre cómo se siente hoy en su cuarto.

Aleska Génesis explicó por qué no puede venir a México Instagram

A juzgar por lo que dijo la modelo venezolana, Julia Gama, Laura Bozzo, y Valentina Balderrama, la reciente y segunda eliminada de ‘La Casa de los Famosos All Stars’, son las principales mujeres que la están haciendo sentir ‘incómoda’ dentro del reality.