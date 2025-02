Una querida conductora de TV sufrió de parálisis facial en vivo y tuvo que abandonar el programa: VIDEO

La presentadora de televisión Pamela Díaz sufrió parálisis facial durante una transmisión en vivo , lo que la obligó a abandonar el programa. Un video del incidente se volvió viral al mostrar el momento exacto en que ocurrió. Afortunadamente, la estrella se está recuperando.

“Hace como dos días me dio algo raro”, comentó la conductora chilena para Canal 13. Explicó que la noche anterior al programa, sintió un cosquilleo en los labios, pero no pensó que fuera algo grave, y aunque le pidieron que fuera al doctor para revisión, ella no hizo caso porque “no se sentía mal”.

Este es el momento exacto en el que Pamela Díaz se dio cuenta de la parálisis que le dio.

Fue en vivo cuando ya no pudo controlar una parte de su labio y no pudo hacer la mención. “Hace mucho tiempo que no me sentía tan consciente de lo que yo soy”, agregó.

¿Cómo fue que Pamela Díaz se dio cuenta de la parálisis?

En la transmisión en vivo del programa “Hay que decirlo”, Pamela Díaz notó que algo andaba mal con su rostro, y sus compañeros comenzaron a notarlo también, así que le pidieron que sonriera frente a la cámara para ver si todo estaba bien.

En ese momento se dio cuenta de que tenía una parálisis, por lo que salió corriendo al médico. Allí, le dijeron que este malestar ocurre debido a un cuadro de estrés, según fuentes de BioBioChile.

“Yo por lo general me tomo las cosas a la ligera, nunca me sentí enferma ni que me pasó algo. Solo que se me había bajado un poco el labio, y le digo a Nacho Gutiérrez: ‘cabezón, mírame que tengo’. Me vio y me dijo: ‘Se te va el labio un poco. Ándate al tiro porque esto puede ser peligroso’”, contó en un video subido a su cuenta de Instagram.

Pamela Díaz explicó qué fue lo que le pasó.

Después de unos días de reposo, Pamela ahora se siente mejor y pudo regresar al programa junto a su equipo.

