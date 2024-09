Una famosa exparticipante de La Casa de los Famosos estaría en riesgo de ir a prisión: ¿de qué se le acusa?

A inicios de 2024, previo a que ingresara a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, Aleska Génesis fue remitida a las autoridades inmediatamente después de llegar a México. Sobre las razones detrás de su detención, trascendió que se debía a una alerta migratoria que en ese momento se encontraba vigente, presuntamente por varias acusaciones de robo que existían en su contra.

Dicha situación logró controlarse y la modelo ingresó al programa sin mayores complicaciones, lo que hizo suponer que todo se trataba de un error y en realidad no tenía problemas con la justicia como se creía. Sin embargo, parece que su relación con la ley aún no está del todo clara y, más allá de eso, pasa por una etapa sumamente delicada, al grado de que incluso le costaría su libertad.

¿Por qué Aleska Génesis podría ir a la cárcel? Lo que se sabe de las acusaciones contra la exparticipante de LCDLF

Si bien este ha sido un tema que la venezolana ha procurado mantener en privado, evitando así malos entendidos y mayores complicaciones en el plano legal, su situación todavía despierta gran curiosidad entre quienes seguieron de cerca su estadía en el reality. Fue así que hace unos días, a través de las cámaras de “Chisme No Like”, se dio a conocer que aparentemente el panorama se complicó una vez más para Aleska, tanto que corre el riesgo de quedar tras las rejas si es aprehendida en México.

“Aleska ‘N’ es vinculada a proceso otra vez en México, luego de que se le desvinculó de un supuesto robo de relojes. Si pisa el país, será arrestada, no sabemos qué va a pasar”, señaló uno de los presentadores, dando a entender que la situación no pintaba nada bien para la polémica exhabitante de La Casa de los Famosos, cuya edición tuvo como ganadora a Maripily Rivera.

La venezolana atraviesa por un momento complicado en la cuestión legal Instagram

Esto dijo Aleska Génesis sobre su preocupante panorama legal

Con el fin de detener las especulaciones en torno a su caso, Aleska, quien mantuvo una relación sentimental con Nicky Jam, conversó con “Pica y se entiende”, emisión en la que explicó un poco de todo lo que está pasando con las denuncias previamente impuestas en su contra, un tema que sí le quita el sueño desde hace días.

“Me siento nerviosa porque yo ya pasé por un proceso muy duro. No es fácil llegar a un país y que te metan presa por algo que no hiciste. Es injusto, y de cierta manera también me causa indignación, un poco de frustración, al sentir que ni siquiera demostrar mi inocencia es suficiente”, manifestó la modelo.

En cuanto a la aparente negativa para viajar a México, Aleska Génesis profundizó brevemente que se trata de una estrategia de sus abogados, los cuales le recomendaron no exponerse porque podría ser una trampa. No obstante, no aclaró de parte de quién o por qué estaría siendo objeto de esta especie de “persecución”.