Una famosa actriz arremete contra Aracely Arámbula por haber sido la supuesta amante de su ex: esto dijo

Una famosa actriz insiste en que Aracely Arámbula terminó con su matrimonio

La actriz Lina Santos arremetió contra Aracely Arámbula por haber sido la supuesta amante de su exesposo, Erwin Eraclio Godínez Bernal. Santos, de 57 años de edad, volvió a hablar de la situación que habría vivido por culpa de “La Chule” antes de que conociera a Luis Miguel.

Recordemos que Lina estuvo casada con Godínez Bernal durante 16 años, de 1992 a 2008, y tuvieron dos hijos; Hideckel y Newerh, de 24 y 15 años respectivamente. Y tras el nacimiento de su segundo hijo, dio a conocer que estaba separada por una supuesta infidelidad del arquitecto con Aracely en el pasado.

“La Chule” negó los dimes y diretes y amenazó con demandar a su colega por levantar falsas acusaciones en su contra, pero el tiempo pasó y el escándalo quedó en el olvido, hasta hace tres años que Lina aseguró tener guardadas las pruebas de que su ex y la ex de Luis Miguel estuvieron juntos.

Lina Santos dijo tener las pruebas de que Aracely Arámbula acabó con su matrimonio Archivo TVyNovelas

Lina Santos se le va con todo a Aracely Arámbula

Ahora, Lina retomó el tema e insistió en que Aracely Arámbula “destruyó mi matrimonio, se hizo amante de mi esposo por dinero porque no le iba muy bien y aún no le presentaban al papá de sus hijos”, dijo en entrevista con algunos medios como ‘El diario’, ‘Sale el sol’ y ‘Face to face’.

“Ella decía: La voy a demandar, bueno pues esperé y la demanda nunca llegó, ¿por qué?, sabe que tengo en mi poder algo muy fuerte... Cuando yo hablo y digo las cosas es porque es así, cuando no, yo no tengo por qué hablar”, explicó la actriz del cine de ficheras.

Hasta el momento, Aracely Arámbula no ha reaccionado a las recientes declaraciones de Lina Santos, quien en su momento también dijo que no sacará a la luz las pruebas en contra de “La Chule”, por respeto a los hijos que procreó con el arquitecto.