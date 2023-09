¿Por qué le dicen La Chule a Aracely Arámbula?

Aracely Arámbula es una de las protagonistas de telenovelas más famosas del planeta.

Su rostro le ha dado la vuelta al mundo en una gran cantidad de proyectos y desde su relación con Luis Miguel, su fama creció a niveles descomunales, así como un especial apodo que desde hace más de 23 años la persigue: La Chule.

En televisión, prensa y el público en la calle la llaman así, pero, ¿qué hay detrás de ese sobrenombre tan particular?, ella misma lo explicó hace tiempo mientras promocionaba su melodrama La Patrona.

“Es una larga historia que comenzó cuando yo estudiaba actuación en el centro de educación artística. Un compañero, de pronto, me escuchó hablando por teléfono con mi papá y yo siempre le decía: ‘Te quiero, te amo, adiós guapo’, y esa vez le dije chuleque, entonces mi amigo no entendió, le pareció muy largo y me empezó a llamar Chule, después, mi grupito de cinco, seis, también comenzaron a decirme así, me acuerdo que Juan Ríos y Arleth Terán me llamaban igual, pero Arleth se hizo muy amiga de Pepillo Origel y quizás alguna vez, al hablarle de mí se refirió como La Chule, por eso él fue quien, por primera vez en televisión, me dijo Chule”.

La artista siguió contando: “yo estaba en Abrázame muy fuerte y al presentar una nota de la novela lo hizo con ese apodo, desde ese momento todos comenzaron a llamarme así, pero en realidad, los que me conocen no me dicen Chule, eso fue hace muchísimo tiempo, lo tomo con cariño, como un piropo, pero sí me gusta más que me digan: Aracely Arámbula”, explicó la artista a las cámaras de Telemundo.

Sin embargo, aunque Juan José Origel fue el responsable de bautizarla así, parece que a la actriz no le gusta del todo el apodo y por eso el periodista le mandó un mensajito en su programa de televisión Con permiso.

“A partir de hoy ya no le voy a decir La Chule, va a ser Aracely Arámbula, que porque no le gusta y diciéndole a uno de los reporteros ‘y sobre todo a Pepillo que me diga La Chule, por eso, mi Chule, yo te dije así porque estás bonita, por eso era, pero de hoy en adelante te lo prometo que vas a ser Aracely Arámbula, punto y aparte”.