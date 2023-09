Aracely Arámbula habló fuerte y directo de la “comadre-novia”, Paloma Cuevas

‘La Chule’ se le fue a la yugular al padre de sus hijos y opinó sobre la relación que tiene con su comadre.

Aracely Arámbula, de 48 años, arremetió contra Luis Miguel, de 53 años, por ser un padre ausente en la vida de sus hijos, quienes ahora tienen 16 y 14 años.

"Él tiene que tener más acercamiento con ellos. Si él tiene conciencia y quiere verlos, que no esté esperando a que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos”, expresó la actriz durante su paso por la alfombra roja de la puesta musical ‘Vaselina’.

Aracely Arámbula también habló sobre el actual noviazgo de Luis Miguel con Paloma Cuevas, quien aún es su comadre.

“Ella es nuestra comadre, entonces, es como, ahora sí que la comadre-novia, la conozco bien. Cada quién sabe lo que está bien y lo que está mal. Los hijos de mi compadre Enrique Ponce, qué bueno, los hijos no tienen la culpa, pero que atienda a los suyos. No hay ninguna comunicación (con Paloma), y no por mí, ella no me ha hablado. La conozco muy bien, si es mi comadre, estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo, y ella fue madrina porque Enrique Ponce es amigo de Luis (Miguel), entonces ellos eran íntimos amigos y ahora anda con la exmujer de mi compadre Enrique Ponce”.

Asimismo, ‘La Chule’ compartió lo que sus hijos le dijeron cuando se enteraron que su papá, a quién hace unas semanas se refirió a él como el “Rey cucaracho”, fue por las hijas de Paloma Cuevas, de 51 años, al colegio, algo que nunca ha hecho con ellos.

“Mis hijos sí dijeron: ‘Mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora? Y les dije: ‘Son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada’. Ellos no se enojaron, simplemente dijeron: ‘Wow, por qué sí va para allá, y no viene a mi escuela’. Le dije: ‘Mi amor, porque le gusta estar en España, México es un país que lo quiere mucho’, pues él también debería querer mucho a México, me imagino que sí, pero de verdad demostrarlo más, sobre todo empezando por sus hijos”.