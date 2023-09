Aracely Arámbula explota contra Luis Miguel: “¡Ojalá tenga el corazón como su ego!”

Como nunca antes, Aracely Arámbula se sinceró sobre los conflictos que enfrenta con Luis Miguel, padre de sus dos hijos: Miguel y Daniel.

Fue durante su paso por la alfombra roja del musical Vaselina que la actriz explotó e hizo candentes declaraciones que no dejaron bien parado al intérprete de La incondicional.

Al preguntarle por el cantante, La Chule aseguró que quiere tenerlo lo más alejado posible de su vida, desmintiendo el rumor de que ella había puesto como condición estar presente durante la convivencia de Luis Miguel con los adolescentes.

“Siempre ha tenido las puertas abiertas, pero para empezar, no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal. No se ha portado nada bien. Antes decían que yo debía estar presente, pues era cuando tenían 4 y 6 años, ahorita tienen 16 y 14, ya están más altos que él”, dijo la protagonista de La madrastra.

Aracely también afirmó que sus hijos no van rendirse a los pies de Luis Miguel como, aparentemente, él acostumbra a su equipo.

“Si él tiene conciencia y quiere verlos, que no esté esperando a que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos”, recalcó en el encuentro con los medios ante las cámaras de Televisa, Telemundo, TV Azteca, Imagen TV y Univisión.

Según la actriz, las actitudes de divo que tiene su expareja dejan mucho que desear.

“La verdad es que así como sale ese sol enorme, tan grande como su ego, ojalá que así de grande sea el corazón para sus hijos”, comentó la estrella que estudia varios proyectos que la mantendrán ocupados en lo que resta de 2023.