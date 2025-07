Una a una, todas las pruebas de Fabiola Martínez para ‘quemar’ al Escorpión Dorado: ¡hasta mostró su ROPA!

Como te comentamos en TVyNovelas, el Escorpión Dorado sostuvo que sólo vio a Fabiola en cuatro ocasiones, por lo que la hizo ver como una mentirosa al asegurar que todo se trató de un coqueteo pasajero, algo que la molestó... ¡y se vengó de la forma más impactó!

La influencer Fabiola Martínez recalcó que se vio con el Escorpión Dorado al menos 15 veces en distintas ciudades y para ello exhibió varias pistas que aquí te presentamos una por una... ¡increíble!

¿Qué pistas presentó Fabiola Martínez contra el Escorpión Dorado? Una a una, todas ellas

Capturas de pantalla de conversaciones, amorosos mensajes de audio, fotografías e incluso algunas prendas de ropa que supuestamente eran del Escorpión Dorado forman parte del material que Fabiola exhibió en su video de poco menos de 20 minutos de duración.

“Este cuate asegura que nos vimos solamente 4 veces; nos vimos más de 15 veces”, comenzó a decir Fabiola antes de mostrar todas las pruebas que incluyeron hasta una playera, una sudadera y una gorra.

Fabiola Martínez muestra una playera del Escorpión Dorado. CAPTURA DE VIDEO

“No frenes a tus amigos ni a las celebridades, esto es entre tú y yo (…) cosa hermosa, preciosa... que no sale de mi cabeza. Te amo”, se escucha en uno de los audios.

“Te amo”, se escucha en uno de los audios más reveladores exhibidos en el video. CAPTURA DE VIDEO

Sobre la ropa del Escorpión, Fabiola Martínez mostró ante las cámaras una playera oscura especial para ella: “Esta me encantaba. Es una playera que me decía que usara para dormir para que me acordara de él”, dijo.

Alex Montiel es aficionado a usar gorras y Fabiola Martínez lo comprobó. CAPTURA DE VIDEO

Además de ello, mostró algunas fotos que se tomaron en Nueva York en octubre y que ella esperaba publicar ya que él estuviera divorciado, algo que no ocurrió: “Tú le preguntas ‘oye, amor, ¿cuándo la podré subir?’ y te dice ‘en febrero’ pues tú te vas y dices que para febrero ya va a estar oficialmente divorciado. Bueno, es lo que yo creí”, se lamentó.

Todas las pruebas de Fabiola Martínez en audio y fotografía dejaron a los internautas impactados. CAPTURA DE VIDEO

¿Qué dijo el Escorpión Dorado de su relación con Fabiola Martínez?

Luego de escándalo desatado a raíz de un video con Adrián Marcelo, Alex Montiel “El Escorpión Dorado” publicó un video en sus redes sociales en el que reconoció que sí tuvo un romance pasajero con Fabiola que se dio cuando atravesaba una profunda crisis con su esposa, Dana Arizu.

“Lo que haya ocurrido en ese momento es un asunto de mi relación de pareja. Mi esposa y yo atravesamos una crisis, pero estamos más fuertes que nunca”, dijo Alex Montiel, quien minimizó los hechos.

Esta frase molestó indudablemente a Fabiola Martínez, quien con su nuevo video demostró que su relación con el Escorpión Dorado no fue tan “pasajera” como él quiso hacerlo ver.