Fabiola Martínez muestra fotos, AUDIOS y mensajes de su romance con El Escorpión Dorado: “Te amo”

El escándalo entre la influencer Fabiola Martínez y Alex Montiel, conocido como Escorpión Dorado, sigue dando de qué hablar, luego de que ella publicara un video con pruebas de su romance.

El YouTuber aseguró que solo había visto a Fabiola en cuatro ocasiones, pero ella recalcó que se vieron al menos 15 veces en distintas ciudades.

Para demostrar que lo suyo no fue pasajero, y defender su integridad, exhibió audios del Escorpión Dorado diciéndole que la amaba.

“Este cuate asegura que nos vimos solamente 4 veces; nos vimos más de 15 veces... ¿Dónde? Monterrey, Nueva York, Monterrey de nuevo, Los Ángeles, Monterrey... ¿A una persona que vista 4 veces le puedes decir ‘te amo’?“, cuestionó Fabiola Martínez.

También mostró fotos que se tomaron en Nueva York... “Si por ejemplo hacen una sesión de fotos en octubre y tú le preguntas ‘oye, amor, ¿cuándo la podré subir?’ y te dice ‘en febrero’ pues tú te vas y dices para febrero ya va a estar oficialmente divorciado. Bueno, es lo que yo creí“.

Por si fuera poco, mostró ropa del Escorpión Dorado, como sudaderas y camisetas. “Ay, esta me encantaba. Es una playera que me decía que usara para dormir para que me acordara de él”, dijo.

Fabiola ha dicho que no fue “amante”, pues no se escondían

Fabiola insistió en que ella “no fue la amante, porque una amante se esconde”, pero reconoció que sintió dolor, ya que habían acordado no hablar con la prensa sobre su situación, aunque él sí lo hizo público.

Señaló que todo se dio bajo un acuerdo entre el comediante y su esposa, Dana Arizu, con quien lleva 15 años de matrimonio y que presuntamente lleva una relación abierta, porque solo se mantenían juntos por sus hijos.

“Acordamos que tanto Alex como yo teníamos la posibilidad de salir con cualquier otra persona, y que eso iba a ser aceptado por ambos, porque al final eso es lo que en este momento está sumando a la relación. Digamos que no hay infidelidad cuando la esposa está de acuerdo”, expresó.