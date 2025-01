Un querido conductor de TV reveló que se hundió en las drogas y casi pierde la vida: los terribles detalles

Fernando Solabarrieta, un querido conductor de TV, ha dejado al público sorprendido al revelar una oscura etapa de su vida que casi lo lleva al borde de la muerte.

¿Qué le pasó a Fernando Solabarrieta?

En una entrevista profundamente conmovedora, confesó cómo se vio atrapado en el mundo de las drogas, enfrentando una lucha que no solo puso en riesgo su carrera, sino también a su familia.

“Yo me empecé a hacer cargo de esto hace muchísimos años, la primera terapia que tuve fue en el año 2000… Es una lucha difícil, pero tampoco me quiero refugiar en una enfermedad”, contó a Primer Plano.

En 2004, el periodista ingresó a una clínica de rehabilitación en México, pero no tuvo mucho éxito. Fue entonces cuando descuidó su salud y volvió a hundirse en el alcohol. “Yo no me morí de casualidad”, dijo el conductor en retrospectiva.

Luego agregó: “Me fui a vivir solo. Puede estar bien, pero al poco tiempo volví a estar mal, en el comienzo del 2024. Y yo nunca pensé que iba a llegar a eso… a querer anestesiarte todo el día”.

Fernando Solabarrieta está feliz de haber superado esta crisis y ahora regresó a la conducción de radio. (Instagram @fersolabarrietac)

A raíz de estas adicciones, Fernando había tenido problemas con su pareja, Ivette Vargas, por lo que se dieron un tiempo a finales de 2024; sin embargo, ahora siguen juntos y dándolo todo por sus hijos.

¿Qué es de la vida de Fernando Solabarrieta hoy?

Afortunadamente, después de una terapia en Estados Unidos, Fernando Solabarrieta volvió a estar bien y pudo recuperar su salud y a su familia. Ahora, intenta hacer todo lo posible por vivir y darlo todo en su nuevo programa de radio.

“(Estoy) tratando de recuperar todo lo que es importante en mi vida”, concluyó el famoso.

No te pierdas: