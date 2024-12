Este reconocido conductor de TV comió por 15 años un popular alimento que lo enfermó terriblemente: ‘Yo no sabía’

El mundo de la televisión y el entretenimiento esconde sus secretos, hasta que poco a poco cada una de las celebridades revela por sí misma qué está pasando detrás de su vida, y en ocasiones, resulta una grave revelación. Esto le pasó al presentador José Fernández, quien comió un alimento tan popular como cotidiano, sin imaginar que le causaría graves problemas de salud.

En una entrevista reciente, confesó su sorpresa al descubrir que algo tan aparentemente inofensivo había puesto en riesgo su bienestar. “Yo no sabía”, declaró, dejando a sus seguidores impactados y abriendo el debate sobre la importancia de conocer lo que consumimos diariamente. Aquí te contamos todos los detalles.

José es conocido por conducir el programa La Ruleta de la Suerte del canal Antena 3 En España. Y aunque en la mayoría de las ocasiones es él quien dirige la conversación , ahora reveló cómo fue el martirio de esta experiencia.

“Me empecé a sentir mal hace como 7 u 8 años. Pero me empecé a sentir mal, mal, mal; y no sabía por qué”, dijo en el pódcast Tengo un plan.

Luego, segundos después reveló cuál fue el motivo: “Yo cuido mi alimentación, hago deporte, gestiono mi sueño… Hago todo lo que se dice que hay que hacer bien. Me empecé a sentir muy mal y resulta que, por un lado, yo tenía el síndrome de Lyme, provocado por la picadura de una garrapata. Y que tenía mercurio también. Muchos niveles de mercurio, porque yo durante 15 años de mi vida comí muchísimo atún. Muchísimo. Pero muchísimo es muchísimo”.

El famoso presentador detalló que él creyó que al consumir atún, iba a aprovechar las propiedades, como el Omega-3 y la proteína; sin embargo, al tener mercurio, estos también se fueron quedando en su cuerpo. Yo no sabía que el atún tenía mercurio, entonces me ponía morado. Entre una cosa y otra no sé si habría un día que no comiese atún, así durante 15 años”.

¿Es malo comer atún todos los días?

Comer atún todos los días no es algo recomendable debido a los niveles de mercurio que contiene. Tal como lo dijo José Fernández, aunque es rico y es beneficioso para la salud, el atún en exceso puede ser contraproducente.

La mejor manera de consumir este alimento con mayor seguridad es, primero, elegir atún de calidad, y segundo, moderar su consumo, sobre todo en niños y mujeres embarazadas.